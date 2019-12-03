"الجيوشي": نستهدف إنتاج ٢٥٠ ألف طن حديد تسليح سنوياً





أعلنت مجموعة الجيوشي للصلب، عن إنتهاء عمليات تطوير خطوط الإنتاج بمصانع المجموعة المقامة بمدينة السادس من أكتوبر، وتم بدء التشغيل التجريبي لخط الإنتاج الخاص بإنتاج حديد التسليح.





وقال طارق الجيوشي، رئيس مجلس إدارة "الجيوشي للصلب"، إن عمليات التطوير التي شهدتها الأشهر الأخيرة شملت تحديث الأفران وفق أحدث التكنولوجيات المتقدمة بالتعاون مع عدد من الشركات الأوروبية لتتوافق منتجات حديد التسليح من إنتاج "الجيوشي للصلب" مع المواصفات المصرية وكذلك العالمية.





أشار "الجيوشي"، إلى أن تطوير خطوط الإنتاج يأتي فى إطار خطتنا الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة والتي تبلغ 500 مليون جنيه، مشيراً إلى أن المستهدف إنتاجه بعد إتمام عمليات التطوير يبلغ نحو 250 ألف طن حديد تسليح سنوياً بخلاف خط الإنتاج الثاني الذي نستهدف الإنتهاء من تركيبه وبدء تشغيله قبل نهاية 2020 والذي من المتوقع أن يضاعف الطاقة الإنتاجية للمصنع.





أشار إلى أن "الجيوشي للصلب" تعتمد على أحدث الأساليب العلمية فى الإنتاج حيث نُطبق أدق مستويات إختبار جودة المُنتج النهائي من خلال أول وأكبر معمل مصري متخصص فى تحليل منتج حديد التسليح مُجهز من أكبر الشركات العالمية المُنتجة لأجهزة إختبار المواد.





أوضح أن “الجيوشي للصلب” تضع التصدير للأسواق العالمية على رأس أولوياتها خلال المرحلة المقبلة فى إطار حرص الدولة على زيادة الصادرات، مؤكداً ثقته بأن مُنتج حديد التسليح المصري قادر على المنافسة بالأسواق الخارجية.



