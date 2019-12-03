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نظر تجديد حبس 3 من شركاء حسن مالك في قضية التزوير أمام غرفة المشورة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 01:19 م
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بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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تنظر بعد قليل غرفة المشورة المنعقدة بمجمع محاكم طره، جلسة تجديد حبس 3 متهمين من شركاء رجل الاعمال الإخواني حسن مالك في اتهماهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتزوير أوراق رسمية لتسفير أشخاص للخارج، في القضية رقم 844 لسنة 2018.

والمنظور أمر تجديد حبسهم هم كل من:

١- علي محمد أحمد علي الهجرسي
٢- أحمد محمد عرفة أبو المكارم
٣- خالد سامي عبد العال شديد

وكانت قد أسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست عل خلاف أحكام القانون "جماعة إرهابية"، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج، والتحريض على مؤسسات الدولة، ونشر وبث الشائعات.‎
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