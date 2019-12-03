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أخبار البورصة المصرية .. "التجاري الدولي" يقود المؤشر الرئيسي للبورصة الي الهبوط 0.9% بمنتصف الجلسة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 01:04 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 

واصلت المؤشرات  الرئيسية للبورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط من مبيعات العرب، وهبط المؤشر الرئيسي لمستوي 13419 نقطة متأثراً بهبوط سهم التجاري الدولي والذي وصل سعره الي  78 جنيه .
 
مؤشرات البورصة المصرية 

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 13416 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.02% ليصل مستوى 521 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 1364 نقطة، وانخفض مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 477 نقطة.

تداولات البورصة المصرية 

وسجلت قيم التداولات بالبورصة المصرية الي اأن نحو 394.4 مليون جنيه ، كما بلغت أحجام التداول 69.3 مليون سهم عبر تنفيذ 10.8 ألف عملية بيع وشراء.

جلسة المستهل .. تراجع جماعي لكافة مؤشرات البورصة المصرية 

وإستهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ، منتصف جلسات الأسبوع ، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغط من مبيعات العرب والأجانل ،   ، وخسر رأس المال السوقي حوالي 1.3 مليار الي الأن  ليصل الي  مستوي 691.2 مليار جنيه .

وتراجع  المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل عند مستوى 13503.7 نقطة،كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.22% ليصل عند مستوى 525.7 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.17% ليصل عند مستوى 1374 نقطة.
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