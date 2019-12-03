بعد أن غنى ضدها.. إسرائيل تعلق على في وفاة شعبان عبدالرحيم





وظهرت شماتة الكيان الصهويني جلية في وفاة الفنا الراحل شعبان عبدالرحيم من خلال عامل باتحاد الاذاعة والتلفزيون الاسرائيلي، يقول فيها: "الساعات القادمة ساسخر من فواة شعبولا".





ونذكر أن شعبان عبدالرحيم رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد تعرضه لأزمة صحية عقب عودته من حفله الغنائية بموسم الرياض، وستشيع جنازته عقب صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.





بعد اغنيته الشهيرة ضدهم، "أنا بكره إسرائيل وبحب عمرو موسى، يبدو أن الكيان الصهويني لم ينسى لشعبان عبدالرحيم ذلك الموقف.