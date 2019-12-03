Advertisements
Advertisements
Advertisements

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 01:11 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
يوتيوب مباشر الأهلي وبني سويف مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم الثلاثاء 3-12-2019  اون لاين كأس مصر 
 
يواجه النادي الأهلي فريق بني سويف في السابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

ويرغب الأهلي في استغلال صحوته الكبيرة مع مدربه فايلر في تحقيق الانتصار والتواجد في الدور المقبل من البطولة.

 
يوتيوب مباشر الأهلي وبني سويف مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم الثلاثاء 3-12-2019  اون لاين كأس مصر 
 
مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم 3-12-2019 فى كاس مصر، ويقدم الفريق الأحمر مع فايلر مستوي فني رائع للغاية لم تراه الجماهير منذ فترة كبيرة.


وحقق الأهلي الفوز في أكثر من مباراة بأربعة أهداف، بل أضاع أكثر من ذلك، حيث أصبح يجيد حسم المباريات بشكل كبير دون الدخول في أي تعقيد.

يوتيوب مباشر الأهلي وبني سويف مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم الثلاثاء 3-12-2019  اون لاين كأس مصر 


Advertisements

أخبار تهمك

خاص| "ترحيل جوهرة" واعترافات مثيرة لزوجها أمام النيابة.. وضبط "فيديوهات إباحية أخرى"

منذ حوالي 20 ساعة

هل أغلق الأهلي أبوابه أمام كينو ويوسف البلايلي؟

منذ ساعة

حمدي النقاز معروض على الأهلي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

بعد أن غنى ضدها.. إسرائيل تعلق على في وفاة شعبان عبدالرحيم

منذ 36 دقيقة

الرحيل عن برشلونة ورونالدو.. ميسي يفجر 3 مفاجآت بعد التتويج بالكرة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل خناقة مرتضى منصور مع نجوم الزمالك

منذ ساعتين و 33 دقيقة

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

منذ حوالي 18 ساعة

أول رد من عائلة رونالدو على تصريحات فان دايك المثيرة للجدل

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة جديدة في مستشفى الأهلي للإصابات

منذ ساعتين

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن حمدي النقاز والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ ساعتين و 48 دقيقة

مفاجأة صدمت رئيس ريال مدريد وأخرى أعادت له الحياة من جديد

منذ حوالي 3 ساعات

منبوذ برشلونة ينتقل إلى أتلتيكو مدريد في يناير

منذ ساعتين

الزمالك يتحرك ويكذب حمدي النقاز بـ75%

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" ينفرد بتفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

منذ ساعتين و 24 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:59 ص

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

عاجل.. "الفجر الفني" ينفرد بتفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

11:23 ص

الرحيل عن برشلونة ورونالدو.. ميسي يفجر 3 مفاجآت بعد التتويج بالكرة الذهبية

12:07 م

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

07:41 م

الزمالك يتحرك ويكذب حمدي النقاز بـ75%

12:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status