الطالع الفلكى الثّلاثَاء 3/12/2019..مُجَرَّد إبْتِسَامَة!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الحُوت.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الدّلو.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 22 نوفمبر - 22 ديسمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 16 نوفمبر - 16 ديسمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الزَّبَانَا من 24 نوفمبر - 4 ديسمبر.





اليوم 24 هاتُور قبطى ، 3 كانُون أوّل رُومى، 6 رَبيعٍ الثّانى ،،ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -الإجواز مَيِنْكِرُهوش ، يِنْزِعِلْ منهم بس.(أنور وجدى من فيلم خطف مراتى-1954)





*القمر فى الحُوت "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الزّهرة فى الجدى تسدّس المرّيخ فى العقرب - غربيّاً- تروبيكال سِيسْتِمْ)

الزّهرة فى برج الجدى تسديس المرّيخ فى بُرج العقرب ،التسديس يكون بين كوكبيْن بينهما مسافة 60 درجة لاغير وعادةً يكون ميمُون مسعود العاقبة رغم أنه أقل تأثيراً من التثليث (التثليث كوكبين بينهما 120 درجة) يكون هذا التسديس فى أدقّ درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى الخامسة و 47 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا؟





هذا التسديس من أكثر أنواع التسديس سعداً فهو يرمز لعلاقة مُتوازنة واضحة خالية من التشويش بين الرجل والمرأة ، مع هذا التسديس بالإمكان توقّع جلسة تعارف ناجحة بين شاب وشابة بقصد الزواج مع إرتفاع الكيمياء بيينهما من اللحظة الأولى ، عودة المياه لمجاريها بمجرّد إبتسامة بين زوجين غاضبيْن ، أو على أقل تقدير ليلة هانئة فى منزل سعيد ، بمشيئة الله تَعَالى.





*اليوم يُوافِق

ذكرى ميلاد الفنّانة مديحة يسرى رَحِمَهَا الله ، هذه هى الأسماء المُساويَة للقِيَم الحسابيّة لإسم غُنيمة حبيب خليل على وهو الإسم الحقيقى للنجمة مديحة يُسرى ، مع التنبيه أنها لا تُعبّر عن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعلميات حسابيّة رياضيّة لا أكثر، لاتبخل عليها بالفَاتِحَة.





(صالون باريسى)،(من سُكّان مَكّة)،(من قبيلة عَزّة/قبيلة عربيّة)،(الصّوفيّة)، (زهرة الصّحراء)،(مُبَارَكَة)،(الهانم/الخَانِمْ- لقب تركى)،(تاجٌ من النّور)،(نزيه و مُتّزن)،(المُختارُون/المُمَيّزُون)،(وَلدِى الحبيب)،(حُبّ أمُومِى).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إفحص التفاصيل الصغيرة بعناية حتى لاتسمع العبارة الشهيرة القانون لايحمى المغفلين،أو تَخَلّ فوراً عن المُستند الملعون ولاعيب فى ذلك.





برج الثور: التسرّع فى إنتقاد الآخرين على التوافه قد يتسبب فى إحراجك وإحراج آخرين معك ، عيوبى لا أراها وعيوب الناس أركض وراها.





برج الجوزاء: يوم عمل بإمكانك جعله أكثر إشراقاً أو أكثر بؤساً ، هذا يتوقف على النظّارة التى ترتيها على عينيْك ، إرتَدِ النظّارة الورديّة ولو من باب التغيير.





برج السّرطان: إنغماسك فى العمل يقلل من الشعور الزّائف بالكآبة ،كما أنّ أداء فروضك الدّينيّة يُشتت توتّرك ويُعيد إتزانك بمشيئة الله تَعَالى.





برج الأسد: أنت إنسان بمايكفى لترتكب الأخطاء، ومُتواضع بمايكفى لتعتذر عنها، ولا تجد عيباً فى تطبيق هذا المبدأ مع أفراد أسرتك ، أو والديْك.





برج العذراء : ترغب فى شرب كوب من المياه لتفاجأ أنّه من الجازولين، تأكد من طبيعة الأشياء والأشخاص قبل منحهم ثقتك، فالصفيح أكثر لمعاناً من الذهب.





برج الميزان: نضجت وترغب بالمطالبة برفع درجتك الوظيفيّة أومكاسبك؟حاول أن يكون تطوّرك تدريجيّاً حتى تتأكد من متانة مركزك وقابليّة طلباتك للتحقق.





برج العقرب: التعبير عن عاطفتك لا يجب أن يكون بالضرورة مالياً ، وأنت لا تفتقر للكلمات الرقيقة ، هذا مطلوب فى تواصلك اليوم مع والدتك وإناث العائلة.

برج القوس: فى علاقتك العاطفيّة تمسّك بالحدود الأخلاقيّة إن كنت لاتزال فى مرحلة الخطوبة، وابتعد عن علاقة خارج الخط إن كنت مُتزوجاً.





برج الجدى: رُبَّما تحدثت اليوم مع زوجة المستقبل فانتَقِ ألفاظك بعناية، إن كنت مُتزوّجاً فجهّز نفسك بالهدايا المُنَاسِبَة إستعداداً لشهرعسل بمشيئة الله تَعَالى.





برج الدّلو: البداية الصحيحة تعنى إنهاء نصف الطريق ، هذا يعنى أن تُدقّق فى صغائر الأمور فى عملك مهما بدت تافهة فمنها يأتى الفشل لتوفر الوقت والجهد.





برج الحوت: المُبتسم الذى تُعَامِل به النّاس لم يأتِ من فراغ، إنّها الرّاحة النفسية على الجبهة العاطفيّة، كن جميلاً ترى الوجود جميلا.



