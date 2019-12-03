بعد وفاته بدقائق.. شعبان عبد الرحيم يتصدر تريند تويتر

لم تمر دقائق على إعلان وفاته، إلا وتصدر اسم المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، المركز الأول في قوائم التريند بموقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر.



وغرد عدد كبير من محبي الفنان الراحل، خلال هذا الهاشتاج، وعبروا عن حزنهم الشديد على رحيله المفاجئ وطلبوا له الرحمة والمغفرة وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان، وأكدوا على أنه من أكثر الفنانين طيبة وأخلاقًا وتواضع شديد.



وكان شعبان عبد الرحيم قد رحل عن عالمنا منذ دقائق عن عمر ناهز ال 62 عام بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة نقل على إثرها إلى مستشفى المعادي العسكري.



شعبان عبد الرحيم يظهر على كرسي متحرك قبل وفاته



وشارك الفنان شعبان عبد الرحيم قبل وفاته بأيام قليلة في حفلات موسم الرياض، وظهر وهو جالس على كرسي متحرك بسبب تعرض قدمه إلى الكسر.



نبذة عن شعبان عبد الرحيم



اشعبان عبدالرحيم هو مطرب شعبي واشترك في أفلام سينمائية، ولد في 15 مارس 1957، واسمه الحقيقي قاسم، لكنه قام بتغييره إلى شعبان.



ولمع نجمه في مجال الأغاني الشعبية وكان ظهوره على الساحة مثير للجدل واتهمه البعض بأنه لايمتلك موهبة إلا أنه حقق نجاحات ساحقة وشهرة واسعة.