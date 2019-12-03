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تشيلسي يعرض مهاجمه على ميلان

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 01:10 م
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جيرو
جيرو
عبدالقادر عرابي
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يسعى نادي تشيلسي الإنجليزي للتخلص من مهاجمه الفرنسي الدولي أوليفيه جيرو خلال فترة الإنتقالات الشتوية في يناير القادم.

وأشارت تقارير صحفية إيطالية أن النادي اللندني عرض خدمات صاحب الـ 32 عاماً على نادي ميلان الإيطالي.

ووفقاً لشبكة "كالتشيو ميركاتو"، فإن إدارة البلوز قامت بعرض جيرو على الروسونيري في يناير لحل أزمة ميلان الهجومية في الدوري الإيطالي.

ويعاني مهاجمي ميلان من أزمات حقيقية، حيث سجل الدولي البولندي كريستوف بيونتيك ثلاثة أهداف فقط مع الفريق منذ مطلع الموسم، كما لم يجد الوافد الجديد الشاب رافائيل لياو نفسه مع الفريق حتى الآن.

وأضافت كالتشيو ميركاتو أن ميلان يفضل التعاقد مع المهاجم السويدي الخبير زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي، من أجل ضمه خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وبحسب صحيفة تليجراف البريطانية، فإن إبراهيموفيتش وافق بالفعل على العودة لنادي ميلان في يناير.

ويطمح نادي ميلان في جلب مهاجم جديد في يناير القادم، طمعاً في إنتشال الفريق من عثرته في الدوري الإيطالي، حيث إرتبط بمهاجمي ريال مدريد ماريانو دياز ولوكا يوفيتش أيضاً.

من جهة أخرى، ينتهي عقد جيرو مع البلوز هذا الموسم، ويبدو أن رحيله بات مسألة وقت، في ظل ندرة مشاركاته مع المدرب فرانك لامبارد.

وتبرز أندية كريستال بالاس الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني وإنتر ميلان الإيطالي في مقدمة الأندية المهتمة بجيرو، لا سيما الأخير الذي يتطلع مدربه السابق في تشيلسي أنطونيو كونتي للعمل معه مرة أخري.
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الكلمات المفتاحية

ميلان جيرو تشيلسي الدوري الايطالي

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