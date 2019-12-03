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«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH مانشستر سيتي اليوم YALLA C

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 01:09 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي مع بيرنلي فى نقل مباشر لايف، مشاهدة مباراة اليوم ضمن الاسبوع الخامس عشر من الدوري الانجليزى للمحترفين من خلال موقع كورة اون حيث يستضيف ملعب تيرف مور مباراة اليوم، ويمكن متابعة اللقاء اون لاين عبر البث المباشر لموقعنا، مشاهدة مباريات اليوم من البطولة الانجليزية يوتيوب مباشر.

 

موقف الفريقين فى جدول البطولة

 

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي، ضمن منافسات الدورى الانجليزي، حيث يحتل الترتيب الثالث من البريميرليج بعدد 29 نقطة، نتابع البث المباشر تحديث مستمر.

 

يدخل فريق بيرنلي المباراة، حيث يحتل الترتيب 10 ويمتلك 18 نقاط، نتابع البث المباشر بدون تقطيع.

 

مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر

 

كورة مباشر مشاهدة مباريات اليوم مجانا فى خدمة مجانية لجماهير الفريقين ومتابعى كرة القدم العالمية فى تغطية حية للمباراة بدون تقطيع بث مباشر لقاء فريق مانشستر سيتي مع فريق بيرنلي ضمن منافسات بطولة دورى المحترفين الانجليزى فى تحديث مستمر للمباراة لحظة بلحظة بدون تقطيع.

 

دوري المحترفين الانجليزى

مباراة مانشستر سيتي مع بيرنلي

الساعة 10:15 مساء بتوقيت فى مصر

الساعة 11:15 مساء بتوقيت فى السعودية

الساعة 11:15 مساء بتوقيت فى الأردن

الساعة 11:15 مساء بتوقيت فى فى سوريا

الساعة 11:15 مساء بتوقيت فى فلسطين


 

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