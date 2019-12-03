Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأرصاد: أمطار رعدية وسيول على هذه المناطق

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 01:07 م
Advertisements
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الفجر السعودي
Advertisements
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، في تقريرها بشأن حالة الطقس عن هطول أمطار تتواصل حتى المساء.

وأصدرت الهيئة في مكة المكرمة تنبيهًا وإنذارًا جديدًا لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية من 12 ظهرًا إلى 8 مساء بالطائف وعرفات وميسان.

وفي الباحة، أصدرت إنذارًا جديدًا لحالة سحب رعدية ممطرة، تبدأ الواحدة ظهرًا إلى 8 مساء بالباحة والعقيق والمندق وبلجرشي.

وذكرت الهيئة أن حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وسيول، تبدأ 10 صباح اليوم، وتتواصل إلى 7 مساء اليوم بمعظم محافظات منطقة جازان.

وفي عسير، أصدرت تنبيهًا متقدمًا وإنذارًا جديدًا لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية، تتواصل إلى 8 مساء اليوم بمعظم محافظات المنطقة.

هيئة الأرصاد السعودية:
هي مؤسسة حكومية سعودية، ترجع نشأة الهيئة العامة للأرصاد عندما قامت السعودية بإنشاء المديرية العامة للأرصاد الجوية عام 1370هـ الموافق 1950، ليعاد بعد ذلك هيكلة المديرية عام 1981 الموافق 1401هـ، لتصبح مصلحة الأرصاد وحماية البيئة.

وأنيط بها دور الجهة المسئولة عن البيئة في السعودية على المستوى الوطني إلى جانب دورها في مجال الأرصاد الجوية، وفي عام 1422هـ الموافق 2001 تم تحويل المسمى من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ثم تم تحويل المسمى إلى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وتم تعيين الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، رئيس عام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حتى 17 أغسطس 2013، حيث أعفي من منصبه وعين الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر بدلا عنه، ثم اعفى من منصبه وعين الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، ثم اعفى من منصبة في 30 اغسطس 2019، وقرر مجلس الوزراء السعودي في مارس 2019 إلغاء الهيئة وإنشاء المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

المملكة السعودية الارصاد

أخبار تهمك

مفاجأة جديدة بشأن حمدي النقاز والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

صدمة جديدة في مستشفى الأهلي للإصابات

منذ ساعتين

بعد أن غنى ضدها.. إسرائيل تعلق على في وفاة شعبان عبدالرحيم

منذ 36 دقيقة

هل أغلق الأهلي أبوابه أمام كينو ويوسف البلايلي؟

منذ ساعة

مفاجأة صدمت رئيس ريال مدريد وأخرى أعادت له الحياة من جديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 18 ساعة

منبوذ برشلونة ينتقل إلى أتلتيكو مدريد في يناير

منذ ساعتين

تفاصيل خناقة مرتضى منصور مع نجوم الزمالك

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الرحيل عن برشلونة ورونالدو.. ميسي يفجر 3 مفاجآت بعد التتويج بالكرة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

خاص| "ترحيل جوهرة" واعترافات مثيرة لزوجها أمام النيابة.. وضبط "فيديوهات إباحية أخرى"

منذ حوالي 20 ساعة

حمدي النقاز معروض على الأهلي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. "الفجر الفني" ينفرد بتفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

منذ ساعتين و 24 دقيقة

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

منذ حوالي 18 ساعة

أول رد من عائلة رونالدو على تصريحات فان دايك المثيرة للجدل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ ساعتين و 48 دقيقة

الزمالك يتحرك ويكذب حمدي النقاز بـ75%

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

الأرصاد: التنبيهات المتقدمة تستبق الساعات الماطرة بجازان وعسير ومكة والباحة

الأرصاد: أمطار رعدية تتواصل للمساء في الباحة ومكة المكرمة

رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة

"الأرصاد": أمطار غزيرة ورياح نشطة على هذه المناطق

تنبيه بأمطار وسيول على عدة أماكن بمكة المكرمة

"الأرصاد": أمطار وسيول على عدة مدن بجازان خلال ساعات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:59 ص

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

عاجل.. "الفجر الفني" ينفرد بتفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

11:23 ص

الرحيل عن برشلونة ورونالدو.. ميسي يفجر 3 مفاجآت بعد التتويج بالكرة الذهبية

12:07 م

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

07:41 م

الزمالك يتحرك ويكذب حمدي النقاز بـ75%

12:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status