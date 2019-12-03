الأرصاد: أمطار رعدية وسيول على هذه المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، في تقريرها بشأن حالة الطقس عن هطول أمطار تتواصل حتى المساء.



وأصدرت الهيئة في مكة المكرمة تنبيهًا وإنذارًا جديدًا لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية من 12 ظهرًا إلى 8 مساء بالطائف وعرفات وميسان.



وفي الباحة، أصدرت إنذارًا جديدًا لحالة سحب رعدية ممطرة، تبدأ الواحدة ظهرًا إلى 8 مساء بالباحة والعقيق والمندق وبلجرشي.



وذكرت الهيئة أن حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وسيول، تبدأ 10 صباح اليوم، وتتواصل إلى 7 مساء اليوم بمعظم محافظات منطقة جازان.



وفي عسير، أصدرت تنبيهًا متقدمًا وإنذارًا جديدًا لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية، تتواصل إلى 8 مساء اليوم بمعظم محافظات المنطقة.



هيئة الأرصاد السعودية:

هي مؤسسة حكومية سعودية، ترجع نشأة الهيئة العامة للأرصاد عندما قامت السعودية بإنشاء المديرية العامة للأرصاد الجوية عام 1370هـ الموافق 1950، ليعاد بعد ذلك هيكلة المديرية عام 1981 الموافق 1401هـ، لتصبح مصلحة الأرصاد وحماية البيئة.



وأنيط بها دور الجهة المسئولة عن البيئة في السعودية على المستوى الوطني إلى جانب دورها في مجال الأرصاد الجوية، وفي عام 1422هـ الموافق 2001 تم تحويل المسمى من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ثم تم تحويل المسمى إلى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.



وتم تعيين الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، رئيس عام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حتى 17 أغسطس 2013، حيث أعفي من منصبه وعين الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر بدلا عنه، ثم اعفى من منصبه وعين الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، ثم اعفى من منصبة في 30 اغسطس 2019، وقرر مجلس الوزراء السعودي في مارس 2019 إلغاء الهيئة وإنشاء المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

