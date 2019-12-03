مؤشر سوق البحرين المالي يصعد لمستوى 1540.61 نقطة بمستهل جلسة اليوم





سوق البحرين المالي





إستهل سوق البحرين المالى،تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي إرتفاع ، حيث صعد المؤشر العام بنسبة 0.18% رابحا 2.76 نقطة ليصل إلى مستوى 1540.61 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك التجارية والتأمين ، وجرت تداولات بسوق البحرين المالي علي عدد 3.2 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون دينار.

قطاع البنوك التجارية يقود سوق البحرين المالي للصعود بمنتصف التعاملات





وعلي صعيد القطاعات المتداولة بسوق البحرين المالي ، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 11.33% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.54%، ثم قطاع التأمين بنسبة نمو 8.62% مدفوعا بصعود سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 1.64%، شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 0.32%.