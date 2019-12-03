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"مزيكا" يعلن قائمة الشرقية لمباراة الزمالك في كأس مصر

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 01:03 م
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مزيكا
مزيكا
علي نبوي
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أعلن مصطفى فاروق "مزيكا" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية قائمة فريقه لمواجهة الزمالك مساء غد الأربعاء، ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وكان فريق الشرقية قد تأهل لدور الـ32 من بطولة كأس مصر بعدما حقق الفوز على الألومنيوم بنتيجة 5-4 في دور الـ64 بركلات الترجيح.

وضمت القائمة 21 لاعبًا هم :-

حراسة المرمى : محمد عبد المنعم "مشمش" – إسلام أحمد

خط الدفاع : أحمد صقر – أحمد السيسي – محمود صلاح – حسن محمد "ماريو" – عبد الله الشناف – محمد صالح – أحمد مدبولي

خط الوسط : فرج كمال – حامد فيصل – عمر فتحي - حمدي مسلم – محمد محمود "تريكة" – أحمد عبد الغني – محمد خيري – علي الجنايني – محمود عبد الواحد – محمود أنيس

خط الهجوم : حسن ربيع – ياسر إبراهيم.
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الكلمات المفتاحية

مزيكا كاس مصر الشرقية اخبار الرياضة

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