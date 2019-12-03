فرج عامر: مبادرة "أسرة واحدة" تعكس وعي المجتمع

قال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية قانون ذات طبيعة خاصة نظرا لاتصاله بجميع أفراد الأسرة وحقوق وواجبات كل طرف من الأطراف، ولما يتميز به من إرتباط المباشر بالحياه اليومية للمواطنين وضبط العلاقات بعد الإنفصال والأهم من ذلك دوره في تحديد المسئول عن رعاية الأطفال بعد الإنفصال.



وأكد "عامر"، أن القانون الحالي تسبب في زيادة الصراعات بين أفراد الأسرة الواحدة بعد الإنفصال وزاد من إرتفاع معدلات الطلاق وتسبب في إحداث أضرار بالغة للأطفال شباب المستقبل وهو ما يحتم على الجميع التوافق حول إعلاء مصلحة الأطفال.



وأشار رئيس لجنة الصناعة، إلى أننا في أمس الحاجة الي خروج أصوات وسطية كمبادرة "أسرة واحدة" التي أطلقتها المحامية دينا المقدم، للتواصل مع المتضررين وتقريب وجهات النظر فيما بينهم لفض حالة الإشتباك وتضارب وجهات النظر حول القانون الجديد، مؤكدا أن هذه المبادرة تعكس وعى المجتمع بأهمية التوافق حول قانون الأحوال الشخصية.



وأضاف عضو مجلس النواب، أن حالة الصراع والتشاحن التى سببها القانون الحالى على مدار السنوات الماضية تظهر حدتها بشدة عن الحديث عن أى تعديل جديد للأحوال الشخصية نظرا للثقافة السلبية التى أرتبطت بقانون الأحوال الشخصية، فأى حديث عن تعديل يعتقد معه المواطنين أنه سيحرم طرف من مكتسباته أو سينصف طرف على حساب الآخر، فهذا أمر أنتهى مع العصر البائد خاصة بعد الأثار السلبية التى خلفتها تلك السياسات، مؤكدا على سعى الجميع على إعادة التوازن والترابط لأطراف الأسرة.



جدير بالذكر أن مبادرة "أسرة واحدة" هي مبادرة أطلقتها المحامية دينا المقدم ستتلقى من خلالها مطالب المتضررين من القانون الحالى وإقتراحاتهم وإيصالها الي نواب البرلمان ودعوتهم للمشاركة في المبادرة وتبنى مطالب المتضررين ووضع مواد عند مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية تعبر عن هذه المطالب.