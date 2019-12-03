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نظر أمر تجديد حبس 8 متهمين بـ"المحور الاعلامي لجماعة الإخوان"

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 12:59 م
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بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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تنظر غرفة المشورة المنعقدة بمجمع محاكمة طره، أمر تجديد حبس 8 متهمين بالقضية 977 لسة 2017 والمعروفة إعلاميا بـ"المحور الاعلامي لجماعة الإخوان" والمتهمين فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

وجاءت أسماء المنظور أمر تجديد حبسهم كالآتي:-

1- عمرو علي محمد صبري
2- سليم المتولى إسماعيل
3- حمدي جبر عامر علي
4- عمر عاطف محمد أبو العبظ
5- إبراهيم أحمد عبد الحليم محمد
6- محمد أحمد محمد شحاته
7- محمد أحمد محمد مصطفى
8- أشرف محمد محمد الفراش

ويواجه في القضية عددا من الصحفيين والقائمين على مجال النشر نفس الاتهامات وهي القضية رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة باسم قضية "المحور الإعلامي" لجماعة الاخوان أو قضية "مكملين 2".
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