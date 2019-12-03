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وزير الإعلام: إنشاء مدينة إعلامية بالمملكة قريبًا

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 12:32 م
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تركي الشبانة
تركي الشبانة
الفجر السعودي
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كشف وزير الإعلام بالمملكة العربية السعودية تركي الشبانة، عن إنشاء مدينة إعلامية بالمملكة قريبًا، وذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية في منتدى الإعلام السعودي.

وقال "الشبانة" خلال كلمته أمام المنتدى، إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل إنشاء مدينة إعلامية بالمملكة خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك في جلسة حوارية بعنوان "الإعلام السعودي والمرحلة الجديدة".

وأكد أن الوزارة ستعمل على تفعيل الإعلام المحلي في السعودية، واعدًا بتسهيلات لمن ينوون استصدار تراخيص سينمائية.

وأشار إلى أن المملكة ستكون قبلة الإعلام العربي خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: "أدعو جميع المؤسسات الإعلامية السعودية إلى العودة لداخل المملكة".

وعن منتدى الإعلام السعودي الأول، قال وزير الإعلام: "منتدى إعلامي دولي في الرياض، يعطي مؤشرًا حقيقيًا إلى مستقبل الإعلام السعودي واتجاهه".

هذا وكانت قد انطلقت في العاصمة السعودية الرياض، أمس الاثنين، فعاليات النسخة الأولى من "منتدى الإعلام السعودي"، بمشاركة ألف إعلامي من 32 دولة.

ويُعقد المنتدى تحت شعار "صناعة الإعلام... الفرص والتحديات"، ويناقش المنتدى على مدار يومين كل المواضيع المتعلقة بصناعة الإعلام بمختلف أشكاله المرئي والمسموع والمطبوع والرقمي. 

ويعد فرصة للاطلاع على الخبرات والتجارب العالمية في صناعة الإعلام، ورصد الفرص الكامنة غير المحدودة التي خلقها الإعلام الجديد، والتعرف إلى وسائل القوى الناعمة وكيفية استثمارها في العصر الحديث.

وسيتم خلال أكثر من 50 جلسة وورشة عمل استعراض التجارب السعودية والدولية وتحديات الرسالة الإعلامية في ظل التطور التقني المتنامي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي والحضور الرقمي الطاغي على المشهد، إلى جانب تسليط الضوء على تجربة البرامج الحوارية وما تحظى به من قبول وما تواجهه من إشكالات.

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