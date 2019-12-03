الزمالك يتحرك ويكذب حمدي النقاز بـ75%

استقر مسئولو نادي الزمالك على الرد على الشكوى التي تقدم بها التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق خلال الساعات الماضبة وفسخ تعاقده مع النادي.





وفسخ النقاز تعاقده مع الزمالك في الساعات الماضية بسبب تاخر حصوله على راتبه في اخر 4 شهور له مع الزمالك





وجاء الملف الذي جهزه نادي الزمالك بحصول اللاعب على 75% من إجمالي مستحقاته في الفترة الأخيرة بما يصل إلى 7 ملايين جنيه وتبقي 3 ملايين جنيه فقط، بما يعني عدم التأخر في منحه الأقساط الخاصة بتعاقده مع الفريق.









في الوقت الذي لجأت فيه الإدارة إلى نبيل أبو زيد وكيل اللاعبين والذي تقدم بشكوى في وقت سابق ضد النقاز لعدم حصوله على مستحقاته المالية، وأكدوا فيها أن الزمالك تحمل قيمة مستحقات الوكيل من خزينة النادي بما يعني عدم أحقية اللاعب في المطالبة برواتبه المتأخرة من الأساس خاصة أن الزمالك فعل ذلك حتى لا يتم إيقاف النقاز.





واشترط اللاعب الحصول على قيمة مستحقاته كاملة مقابل التراجع عن شكواه والعودة من جديد لصفوف نادي الزمالك بعدما حاول مسئولو النادي التواصل معه هاتفيًا والوصول إلى صيغة اتفاق.





ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الشرقية غدا الأربعاء ضمن منافسات دور ال32 لبطولة كأس مصر، بعد الخسارة الأخيرة امام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.





ولا يمتلك الزمالك حاليا سوى حازم إمام فقط في الجبهة اليمنى وهو ما يمثل مشكلة فنية داخل الفريق وعدم وجود بدائل على الوجه الأمثل.