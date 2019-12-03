"مليون ونصف".. ضبط طالب لتجميعه أموال المصريين بالخارج



وأمكن ضبط أحدهما (الطالب الجامعي) وبمواجهته أقر بنشاطه غير المشروع المُشار إليه بالاشتراك مع الأول، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل ( 1،500،000 مليون وخمسمائة ألف جنيه).





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة بجنوب الصعيد قيام شخصين (حاصل على دبلوم صنايع، طالب جامعي - مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية (من خلال أحدهما)، وتوفيرها للتجار والمستوردين مقابل إرسال ما يعادلها بالجنيه المصري (للمتحرى عنه الآخر) بموجب حوالات بريدية ليقوم باستلامها وتوصليها لذوي العاملين بتلك الدولة من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة قدرها 2% فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.