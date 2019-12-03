Advertisements
Advertisements
Advertisements

"مليون ونصف".. ضبط طالب لتجميعه أموال المصريين بالخارج

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 12:56 م
Advertisements
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة بجنوب الصعيد قيام شخصين (حاصل على دبلوم صنايع، طالب جامعي - مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية (من خلال أحدهما)، وتوفيرها للتجار والمستوردين مقابل إرسال ما يعادلها بالجنيه المصري (للمتحرى عنه الآخر) بموجب حوالات بريدية ليقوم باستلامها وتوصليها لذوي العاملين بتلك الدولة من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة قدرها 2% فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.

وأمكن ضبط أحدهما (الطالب الجامعي) وبمواجهته أقر بنشاطه غير المشروع المُشار إليه بالاشتراك مع الأول، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل ( 1،500،000 مليون وخمسمائة ألف جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
Advertisements

أخبار تهمك

بعد أن غنى ضدها.. إسرائيل تعلق على في وفاة شعبان عبدالرحيم

منذ 39 دقيقة

تفاصيل خناقة مرتضى منصور مع نجوم الزمالك

منذ ساعتين و 36 دقيقة

منبوذ برشلونة ينتقل إلى أتلتيكو مدريد في يناير

منذ ساعتين

حمدي النقاز معروض على الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

مفاجأة صدمت رئيس ريال مدريد وأخرى أعادت له الحياة من جديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" ينفرد بتفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

منذ ساعتين و 27 دقيقة

الرحيل عن برشلونة ورونالدو.. ميسي يفجر 3 مفاجآت بعد التتويج بالكرة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة جديدة بشأن حمدي النقاز والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 18 ساعة

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

منذ حوالي 18 ساعة

أول رد من عائلة رونالدو على تصريحات فان دايك المثيرة للجدل

منذ حوالي 4 ساعات

خاص| "ترحيل جوهرة" واعترافات مثيرة لزوجها أمام النيابة.. وضبط "فيديوهات إباحية أخرى"

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ ساعتين و 51 دقيقة

الزمالك يتحرك ويكذب حمدي النقاز بـ75%

منذ أقل من ساعة

هل أغلق الأهلي أبوابه أمام كينو ويوسف البلايلي؟

منذ ساعة و 8 دقيقة

صدمة جديدة في مستشفى الأهلي للإصابات

منذ ساعتين و 7 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:59 ص

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

عاجل.. "الفجر الفني" ينفرد بتفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

11:23 ص

الرحيل عن برشلونة ورونالدو.. ميسي يفجر 3 مفاجآت بعد التتويج بالكرة الذهبية

12:07 م

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

07:41 م

الزمالك يتحرك ويكذب حمدي النقاز بـ75%

12:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status