وزير البترول يسلم شهادات تخرج برنامج الإدارة الشابة والمتوسطة





قام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بتسليم شهادات التخرج لتأهيل 20 شاباً من العاملين بقطاع البترول من الادارة المتوسطة الذين قامت شركة هاليبرتون بتدريبهم ضمن برنامج تنمية الموارد البشرية بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول وذلك خلال اللقاء الذى نظمته شركة هاليبرتون العالمية وفى مناسبة مرور 100 عام على تأسيس الشركة بحضور عدد من قيادات قطاع البترول والسيد كولبى فيوسر نائب رئيس شركة هاليبرتون لمصر وليبيا.









وخلال كلمته وجه الوزير الشكر لجميع كوادر برنامج الادارة المتوسطة الذين أتموا البرنامج على التزامهم وتركهم انطباعاً جيداً عن شباب قطاع البترول ، مؤكداً أن العنصر البشرى يعد أحد أهم أصول عملية تطوير القطاع ولذلك تم ادراج برنامج متخصص لتنمية الكوادر البشرية ضمن استراتيجية القطاع للتطوير والتحديث من خلال تنفيذ برنامج تحويلى متكامل لقطاع البترول والغاز فى مصر لتعزيز مساهمته كمحرك للنمو الاقتصادى، وأشار إلى أن البرنامج يستهدف وضع نظام كفء وشامل لإعداد الكوادر الشابة لجميع العاملين بالقطاع بدءاً من الشباب ووصولاً إلى مناصب الادارة العليا.









وأكد الملا أن تطوير امكانات ومواهب الشباب يسهم فى استدامة نجاحات القطاع ولذلك صممت وزارة البترول برنامج تطوير متخصص للادارة المتوسطة بهدف بناء مجموعة من الكفاءات المؤهلة القادرة على قيادة مستقبل البترول المصرى، مثمناً دور ومشاركة الشركاء الأجانب فى دعم هذا البرنامج.









وأشار الوزير الى أهمية برنامج السلامة والأمن الصناعى في جميع مجالات صناعة البترول بمختلف أنشطتها، مؤكدا على أهمية التزام الجميع بمعايير السلامة وان جواز مرور العاملين للترقى للوظائف القيادية ان يمارسوا هذا النشاط على ارض الواقع لتأصيل هذا الفكر لدى جميع العاملين.









وأضاف الوزير أن البرنامج قدم رؤية واسعة النطاق حول صناعة البترول والغاز مع التركيز بشكل أساسى على أنشطة قطاع البترول الفنية الأساسية فى مجالات الاستكشاف والانتاج والحفر بالاضافة إلى المهارات الادارية الرئيسية مثل التفكير الاستراتيجى والتمويل والمهمات والمشتريات، مشيراً إلى تلقى البرنامج لردود فعل ايجابية من المشاركين وفريق هاليبرتون نحو الموضوعات والخبرات المكتسبة من العملية التدريبية.









كما أكد الملا أن البرنامج يعد نموذج للشراكة المتميزة التى يحظى بها قطاع البترول مع شركائه من شركات البترول العالمية لما بذل فيه من جهود مشتركة لتحديد اطار مناسب للعناصر الشابة في المجالات الفنية والادارية للعمل والتميز وخوض تجارب جديدة.













وفى ختام كلمته أشاد الوزير برغبة شباب قطاع البترول فى العمل وبذل الجهد وأخذ زمام المبادرة للتقدم وضمان استدامة انجازات قطاع البترول ومن أجل المساهمة الفعالة فى تحقيق المزيد من الانجازات للقطاع وللوطن.







