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كامل الوزير: قوة عمل الموانىء المصرية ستصل إلى 420 مليون طن سنويا في 2030

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 12:54 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الوصول إلى صفر انتظار في الموانىء المصرية، سيتحقق عندما تصل الطاقة الاستعابية للميناء تسوي حجم أو عدد السفن التي تستخدم الميناء.

وأضاف "الوزير"، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة دمياط بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن الطاقة الاستعابية لميناء دمياط تصل على 37 مليون طن سنويا، وتستقبل 40 مليون طن، ولهذا يكون في انتظار في السفن، لافتا إلى أن مساحة كل الأرصفة الكبيرة أصبحت 12 متر لتستوعب السفن الكبيرة.

وأوضح أن ميناء دمياط مسئولة عن 25 % من تجارة مصر، منوها بأن بحلول 2030 ستصل قوة عمل الموانىء المصرية إلى 420 مليون طن سنويا بزيادة سنوية 18%.
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