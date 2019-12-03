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رئيس نادي نابولي يصدم ريال مدريد وبرشلونة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 12:49 م
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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ذكرت تقارير صحفية أن ناديي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين لا زالا يطاردان نجم نابولي ومنتخب إسبانيا فابيان رويز، لضمه خلال الفترة القادمة.

وأفادت شبكة كادينا سير الإسبانية، أن عملاقي الليجا يترقبان وضعية النجم الدولي في ملعب سان باولو.

وقرر رويز تعليق مفاوضات تجديد عقده مع البارتينوبي خلال الفترة القادمة، حيث يرى أن الوقت مناسب لتغيير الوجهة والإنتقال لأحد الأندية الكبرى في أوروبا.

وساهمت وضعية نابولي المهتزة في الدوري الإيطالي في دحض مساعي رويز في البقاء مع نادي الجنوب الإيطالي.

ومن جانبه وجه أوريليو دي لاورينتس صدمة كبيرة للأندية المهتمة بضم صاحب الـ 23 عاماً، وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة.

وعلق دي لاورينتس على الأمر لشبكة ESPN قائلاً: جلبت رويز منذ عام بمبلغ 30 مليون يورو، إذا أراد أي ناد ضمه، عليه أن يدفع مبلغاً يوازي 180 مليون يورو".

وليس ريال مدريد وبرشلونة هما المهتمان فقط بخدمات رويز، حيث تبرز أندية مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي ضمن قائمة المهتمين بخدماته.

جدير بالذكر أن رويز إنضم لنابولي في صيف العام الماضي 2018 قادماً من نادي ريال بيتيس الإسباني لقاء 30 مليون يورو.
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الكلمات المفتاحية

نابولي كوليبالي ريال مدريد برشلونة

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