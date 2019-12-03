رئيس دمياط للأثاث: المدينة تساهم في خلق 100 ألف فرص عمل

وجه أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه بإنشاء مدينة دمياط للأثاث.



وأكد "صالح"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة دمياط بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن مشروع مدينة دمياط للأثاث يضم 157 مصنعا كبيرا، ومجمع تجاري ومخازن و1348 ورشة، وعدد من المباني الخدمية التي تقوم بخدمة المدنية، ويهدف المشروع لإضافة طاقة إنتاجية لصناعة الأثاث وتعميق الصناعة، والمساهمة في تحويل الورش من القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي، ورفع حجم التجارة الداخلية للأثاث من 12 مليار جنيه لـ 35 مليار جنيه، مع تقليص حجم الواردات منن الأثاث وزيادة الصادرات.



وتابع، أن المدينة تساهم في خلق 100 ألف فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مع زيادة مساهمة مدينة دمياط للأثاث في الناتج القومي.



وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، افتتاح عددا من المشروعات التنموية والخدمية في محافظة دمياط، أبرزها مدينة دمياط الجديدة للأثاث، على مساحة 330 فدانا، ومحطة البضائع متعددة الأغراض في ميناء دمياط.

