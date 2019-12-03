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جهاز دمياط الجديدة يتابع استعدادات شركات النظافة العاملة بالمدينة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 12:46 م
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف علي مدينة المنصورة الجديدة، بأنه تم إجراء معاينة للمعدات والمهام  للشركة الراسي عليها أعمال النظافة العامة، والجمع المنزلي لمدة عامين، وذلك بمناطق (الحي الثاني – المجاورة ٣٠ - الحي السادس – المنطقة المركزية – الحديقة المركزية - المنطقة الساحلية - غرب الميناء)، ومداخلها.


وأضاف المهندس محمد رجب: تم تسليم موقع أعمال النظافة للشركة بعد مراجعة الحالة الفنية لمعدات الشركة وتوزيع أماكن الصناديق الجديدة، طبقاً لنسب الإشغال والكثافات السكانية ومناطق الخدمات.


وأشار رئيس الجهاز إلى أن الهدف هو تحقيق النظافة على أعلى مستوى بالمناطق محل المناقصة والمحددة طبقاً لشروط ومواصفات خدمة متميزة، والإستفادة بإمكانيات الشركات المتخصصة وخبراتها في نظافة المدن، وكذا الاستفادة من دور القطاع الخاص للاستثمار في نشاط نظافة وجمال المدينة، وذلك تحت إشراف وتوجيه ومتابعة الجهاز.


وأضاف رئيس الجهاز، أن مدينة دمياط الجديدة لها طابع متميز نظراً لطبيعة المنطقة الرملية، وكذا كثرة المخلفات الناتجة عن استخدامات الأهالي والمصانع، لذا أصبحت ضرورة ملحة إشراك شركات متخصصة في أعمال نظافة المدينة طبقاً لشروط ومواصفات محددة من جهاز المدينة وتحت إشرافه، نظراً لاتساع المساحة العمرانية وزيادة الكثافة السكانية بالمدينة، وجهود الجهاز للمحافظة علي نظافة المدينة وإظهارها بالمظهر الحضاري والجمالي اللائق بها كنموذج يعتد به لباقي المدن الجديدة.


وفى سياق متصل أكد رئيس الجهاز أن مثل هذه العمليات تحتاج إلى أيدٍ عاملة، وتوفر فرص عمل جديدة تساعد في حل مشكلة البطالة، وكذا إعادة توجيه الإمكانيات المتاحة حالياً بالجهاز من عمالة ومعدات للاستفادة بها في مناطق أخرى بالمدينة تحتاج لهذه الإمكانيات لنظافتها.




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