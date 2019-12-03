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ريال مدريد يجهزعرض خيالي لضم نجم نابولي

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 12:40 م
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كوليبالي
كوليبالي
مصطفى صابر
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أفادت بعض التقاريرالإيطالية أن نادي ريال مدريد الإسباني يستعد لتقديم عرض ضخم لنابولي الإيطالي للحصول على خدمان المداغع السنغالي كاليدو كوليبالي.


ووفقًا للصحيفة الإيطالية "Calciomercato" أن  ريال مدريد يسعى جاهداً لضم المدافع السنغالي في الانتقالات الصيفيو المقبلة.

يزعم التقرير أن مدريد تعتبر كوليبالي ، 28 عامًا ، بديلاً طويل الأجل لسيرجيو راموس البالغ من العمر 33 عامًا ، والذي ينتهي عقده في عام 2021.

يعتقد أن رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس حريص على بيع كوليبالي وكذلك درايز ميرتنز من أجل إعادة بناء الفريق.

كوليبالي هو هدف طويل المدى لمانشستر يونايتد ولديه حاليًا ثمنًا في منطقة تبلغ 100 مليون جنيه إسترليني ، على الرغم من أنه سيتم تخفيض ذلك إذا لم يحقق نابولي كرة القدم في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

يناضل العمالقة الإيطاليون حالياً في المركز السابع في دوري الدرجة الأولى الإيطالي بعد 14 مباراة.
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