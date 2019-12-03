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الكشف عن رسائل سرية بين أمريكا وإيران

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 12:45 م
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روحاني وترامب
روحاني وترامب
وكالات
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أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن الرسائل التي تبعثها أمريكا عبر القنوات الخاصة من أجل التفاوض مع طهران تختلف عن الشعارات التي تطلقها في العلن.

 

وأشار روحاني، اليوم الثلاثاء، خلال كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين ، إلى أن والأوروبيين الذين يلعبون دور الوسيط يعرفون ذلك جيدا.

 

وقال روحاني: "أمريكا دولة إرهابية خططت لتركيع إيران حتى مارس المقبل من خلال الضغوط الاقتصادية، لكن إيران تجاوزت الظروف الصعبة وانتصرت".

 

وأضاف: "إيران واجهت ضغوطا اقتصادية لا سابق لها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وفرض العقوبات"، متابعا: "التنمية في إيران استمرت على الرغم من الضغوط الأمريكية الشديدة".

 

ودعا روحاني أمريكا إلى إدراك أن سياساتها تجاه طهران خاطئة ولن تجدي نفعا، قائلا: "لا يمكننا رفع الضغوط الاقتصادية الناجمة عن العقوبات عن الشعب الإيراني لكننا نسعى إلى تقليصها".

 

وقد أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 8 مايو 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015، لترد طهران بعد عام واحد بالضبط، واصفة تلك المدة بـ "الصبر الاستراتيجي".

 

واتفقت إيران ودول غربية والولايات المتحدة عام 2015، على خطة عمل شاملة مشتركة حول البرنامج النووي الإيراني، المعروفة بالاتفاق النووي، والتي انسحبت منها أمريكا بذريعة "ثغرات" يمكن أن تسمح لطهران بالإقدام على صنع قنبلة نووية من دون "انتهاك الاتفاقية".

 

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الكلمات المفتاحية

روحاني رسائل سرية ترامب ايران امريكا

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