السيسي: "محدش بيغير المنكر وبيرفضه"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن البعض يرى أنه ليس هناك أمل لتطوير بحيرات مصر، مضيفا: "الناس مش عايزة تغير، الناس بتتفرج وتبص وهي ساكتة.. محدش بيغير المنكر وبيرفضه".



وأضاف "السيسي"، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة دمياط، "أنا بسجل كلامي ليكم عشان تعرفوا أنتم بتعملوا في بلادكم إيه.. مش بسجل ليا ولا للحكومة"، مؤكدًا أن إنتاج الثروة السمكية بعد تطوير البحيرات سيكون مختلف تمامًا.



وأكد الرئيس السيسي، أن الرقم الذي تم إنفاقه على تطوير البحيرات متواضع جدا مقارنة بالرقم الذي عرض عيه في البداية، مضيفا: "عند تكريك قناة السويس قالوا"، ليقاطعه المهندس كامل الوزير وزير النقل: "المتر بـ 14 جنيه، وعملناه بسبعة"، فضحك السيسي، قائلا: "استنى يا كامل".

