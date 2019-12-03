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حقنا للدماء.. "الداخلية" تنجح في إتمام الصلح بين عدد من العائلات

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 12:36 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بالاشتراك مع قطاع الأمن العام في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بناحية قرية المشاودة الغربية دائرة مركز شرطة جرجا في النزاع القائم بينهما وذلك بحضور قيادات المديرية وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين حيث تم التوفيق والصلح بين الطرفين، وأقروا جميعًا بالصلح النهائي وتعهد كل منهما بعدم التعرض للآخر. 

ومن ناحية أخرى نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بالاشتراك مع قطاع الأمن العام فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة بني مزار في النزاع القائم بينهما وذلك في بحضور قيادات المديرية وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين حيث تم التوفيق والصلح بين الطرفين، وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كلًا منهما بعدم التعرض للآخر.

وكذلك نجحت في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة كوم أمبو في النزاع القائم بينهما وذلك في حضور محافظ الإقليم وقيادات المديرية وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين حيث تم التوفيق والصلح بين الطرفين، وأقروا جميعًا بالصلح النهائي وتعهد كل منهما بعدم التعرض للآخر. 

كما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بناحية طموة دائرة مركز أبو النمرس فى النزاع القائم بينهما وذلك في بحضور قيادات المديرية وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين حيث تم التوفيق والصلح بين الطرفين، وأقروا جميعًا بالصلح النهائي وتعهد كل منهما بعدم التعرض للآخر.
حقنا للدماء.. "الداخلية" تنجح في إتمام الصلح بين عدد من العائلات
حقنا للدماء.. "الداخلية" تنجح في إتمام الصلح بين عدد من العائلات
حقنا للدماء.. "الداخلية" تنجح في إتمام الصلح بين عدد من العائلات
حقنا للدماء.. "الداخلية" تنجح في إتمام الصلح بين عدد من العائلات
حقنا للدماء.. "الداخلية" تنجح في إتمام الصلح بين عدد من العائلات
حقنا للدماء.. "الداخلية" تنجح في إتمام الصلح بين عدد من العائلات
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