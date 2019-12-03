"هاجم إسرائيل ودعم بلده".. كيف حول شعبان عبد الرحيم أغانيه الشعبية لمواقف سياسية؟

أنا بكره إسرائيل



شعبان عبد الرحيم يساند العراق



شعبان عبد الرحيم يهاجم ترامب



كما هاجم شعبان عبد الرحيم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بسبب قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.



وبدأت أغنية شعبان التي حملت عنوان "ترامب خلاص اتجنن"، بهذه الكلمات: «ترامب خلاص اتجنن، محتاج يا ناس قفص، وكله يخلي باله لو عض أو رفص، مالك ومالك القدس، أما انت راجل رزل، كبرت خلاص يا ترامبو فلازم تعتزل.





شعبان عبدالرحيم يغني لـ سوريا



وعبر شعبان عبد الرحيم عن حزنه الشديد لما يحدث في سوريا، من تشريد للأسر وقتل للأطفال، وطرح أغنية مين اللي يلحق سوريا.





شعبان عبد الرحيم يؤيد التعديلات الدستورية



وقرر شعبان عبد الرحيم أن يدعم بلده مصر ويؤيد التعديلات الدستورية وطرح أغنية عايزين دستور جديد للشاعر الغنائى إسلام خليل.



وجاءت كلمات الأغنية كالتالى:" عايزين دستور جديد.. كلنا عارفين م الاول فيه مشاكل فى الدستور.. ووافقنا عليه أيامها عشان الخونة تغور.. ودولة بحالها كانت على حبة الجحيم.. وافقنا عشان ننتهي م الخونة واللئيم.. قولولنا يا معترضين.. معترضين على ايه.. الشعب عارف مصلحته وماتحجروش عليه.. نبص للمستقبل.. خلاص اللى عدى عدى.. دستور بلدنا لازم... يتظبط مادة مادة".





شعبان عبد الرحيم يغني للسيسي



ودعم شعبان الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك من خلال أغنية كلنا بنحب السيسي.





شعبان عبد الرحيم يشارك في مسيرة مؤيدة للتعديلات الدستورية



وشارك شعبان في مسيرة مؤيدة للتعديلات الدستورية في إبريل الماضي، وظهر مرتديًا جاكيت على شكل علم مصر.





شعبان عبد الرحيم يهاجم محمد علي



وشن شعبان عبد الرحيم هجوما شرسا على المقاول الهارب محمد علي، وطرح أغنية تحمل إسم «الشعب المصرى وجيشه إيد واحدة بجد بجد»، كما طرح أغنية أخرى بعنوان «اللى معاه ربنا.. مش بيخاف من حد»، لمهاجمة محمد على أيضًا.

رحل عن عالمنا منذ قليل، المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، إثر تعرضه لأزمة صحية في مستشفى المعادي العسكري، عن عمر ناهز ال 62عام.ويعتبر شعبان عبد الرحيم من أكثر المطربين، الذين حولوا فنهم إلى رسالة إيجابية، استطاع من خلالها دعم بلده مصر ومهاجمة أي عدو ومخرب لها.وفي هذا التقرير، يستعرض لكم الفجر الفني أبرز المواقف السياسية للفنان الراحل شعبان عبد الرحيم وأشهر أغانيه.وقد عبر الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم عن مدى غضبه من العدو الإسرائيلي الذي يرتكب جرائم في حق المواطنين الأبرياء في كل الدول العربية، ولذلك قرر أن يطرح أغنية من ألحانه الخاصة في مطلع الألفينات.وهذه الأغنية بالطبع هي "أنا بكره إسرائيل"، وهي تعتبر من أشهر أعماله الغنائية التي أحدثت ضجة كبيرة نظرًا لجرأة كلماتها.وتقول كلماتها: أنا بكره إسرائيل وهقولها لو اتسأل إن شاء الله أموت قتيل أو أخش المعتقل"، ووضع لها لحنًا خاصًا استعمله بعد ذلك في كل أعماله وهو "إيييييه".وبعد الأزمة التي مرت بها دولة العراق، قرر الراحل شعبان عبد الرحيم أن يساند العراق في هذا الوقت الصعب وطرح أغنية جديدة بعنوان الضرب في العراق.