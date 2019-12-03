وفاة شعبان عبد الرحيم | كل ما تريد معرفته عن الفنان الراحل (تحديث لحظة بلحظة)

ينشر موقع الفجر الإلكتروني، التفاصيل الكاملة لحظة بلحظة بشأن وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم عن عمر يناهز 62 عامًا، بعد دخوله المستشفى صباح اليوم الثلاثاء، لإجراء فحوصات طبية، عقب عودته من المملكة العربية السعودية بعد مشاركته في موسم الرياض.





وتستعرض " الفجر " في تقريرها التالي كواليس ما يحدث لحظة بلحظة منذ وفاة شعبان عبدالرحيم حتى هذه اللحظة وإليكم نص التفاصيل:



