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وفاة شعبان عبد الرحيم | كل ما تريد معرفته عن الفنان الراحل (تحديث لحظة بلحظة)
الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 12:34 م
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الفجر
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ينشر موقع الفجر الإلكتروني، التفاصيل الكاملة لحظة بلحظة بشأن وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم عن عمر يناهز 62 عامًا، بعد دخوله المستشفى صباح اليوم الثلاثاء، لإجراء فحوصات طبية، عقب عودته من المملكة العربية السعودية بعد مشاركته في موسم الرياض.
وتستعرض "الفجر" في تقريرها التالي كواليس ما يحدث لحظة بلحظة منذ وفاة شعبان عبدالرحيم حتى هذه اللحظة وإليكم نص التفاصيل:
عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)
وتواصلت "الفجر الفني"، مع الشاعر إسلام خليل، وأكد وفاته وسيتم الاعلان عن تفاصيل الجنازة والعزاء بعد قليل، وذلك بعد انتشار أخبارًا تفيد بوفاة الفنان شعبان عبدالرحيم، داخل مستشفى المعادي العسكري (التفاصيل الكاملة من هنا)
عاجل.. "الفجر الفني" ينفرد بتفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم
ورحل عن عالمنا، الفنان الشعبي شعبان عبدالرحيم، داخل مستشفى المعادي العسكري، إثر تعرضه لأزمة صحية (تفاصيل الساعات الأخيرة من هنا)
شاهد.. أخر ظهور للراحل شعبان عبد الرحيم قبل وفاته بأيام
وكان أخر ظهور للفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، في حفله الأخير بالسعودية، وظهر وهو يجلس على كرسي متحرك، وانتشرت اخبارا تفيد بتدهور حالته الصحية (تفاصيل أخر ظهور من هنا)
وفاة شعبان عبدالرحيم | معلومات وتفاصيل عن حياة الراحل
ولد الفنان الراحل قاسم الشهير شعبان عبد الرحيم في حي الشرابية في محافظة القاهرة، يوم ١٥ مارس ١٩٥٧، واختار اسم "شعبان" نسبة إلى ولادته في شهر شعبان، وعمل شعبان في صغره في كي الملابس، وكان يغني لأهله وأصدقائه في الأفراح والأعياد والمناسبات، اكتشف موهبته صاحب محل لبيع الكاسيت (لمزيد من تفاصيل عن حياته اضغط هنا)
وفاة شعبان عبدالرحيم | أخر نشاط فني للراحل قبل وفاته بأيام
وكان الراحل شعبان عبد الرحيم، قد احيا حفلًا غنائيًا ضمن قعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وقدم خلال الحفل مجموعة من ابرز أغانية القديمة والجديدة التي ابهرت الجمهور السعودي (لمعرفة تفاصيل أخر نشاط فني له اضغط هنا)
"أنا مبفهمش في السوشيال ميديا".. أخر ظهور إعلامي لـ شعبان عبدالرحيم قبل وفاته
كما أجرى الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، حوار تليفزيوني مع قناة "الغد" العام الماضي والذي يعد أخر ظهور إعلامي له، وكشف عن طقوسه في شهر رمضان الكريم قائلا: "أصلي الظهر ثم أنام إلي أذان المغرب، وبعد الإفطار أذهب إلي الخيمة للعمل، مضيفا أن أكثر فترة في السنة يعمل بها هو شهر رمضان الكريم (لمعرفة تفاصيل الحوار التلفزيوني كامل اضغط هنا)
عاجل.. تشييع جنازة شعبان عبدالرحيم عصر اليوم من السيدة نفيسة
من جهته، كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات له، ظهر اليوم، موعد تشييع جنازة الفنان شعبان عبدالرحيم، مؤكدًا أنها عصر اليوم (لمعرفة المسجد ومزيد من التفاصيل اضغط هنا)
"مبخافش من الموت".. شعبان عبدالرحيم يتحدث عن وفاته (فيديو)
شعبان عبدالرحيم، علامة مميزة في تاريخ الغناء الشعبي في مصر، له مواقف سياسية ترجمها في كلمات غناها بصوته المميز، وجملته الشهير "اييييييييه بس خلاص"، وتعرض لأزمات صحية خلال السنوات الماضية وكان ينجو منها تلو الاخرى، إلا أن ازمته في فاة زوجته كانت صادمة له (لمشاهدة الفيديو ومزيد من التفاصيل اضغط هنا)
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