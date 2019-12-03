خلال شهر فقط.. الإفراج الجمركي عن سيارات بأكثر من 3 مليار جنيه بالإسكندرية

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، برئاسة أشرف عبدالعزيز مدير عام جمارك السيارات بالمحافظة، خلال شهر نوفمبر عن 10983 سيارة ركوب "ملاكي" مناشئ وموديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت 3 مليار و161 مليونا و973 ألف جنيه.



ووفقا لبيان صادر من جمارك السيارات بالإسكندرية، فقد بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 176 مليونا و172 ألف جنيه كما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات نحو 629 مليونا و691 ألف جنيه وبلغ رسم التنمية المحصل عنها 143 مليونا و383 ألف جنيه، وبذلك يكون إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات نحو مليار و949 مليون و247 ألف جنيه.



كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير مليار و636 مليون و809 ألف جنيه.



وخلال شهر نوفمبر 2019 أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 1047 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة بلغت 723 مليونا و829 ألف جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 52 مليون وألف جنيه وبلغت ضريبة القيمة المضافة عنها 107 مليونا و216 ألف جنيه بإجمالي ضرائب ورسوم محصلة عن هذه السيارات حوالى 149 مليون و218 ألف جنيه.



كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عنها بموجب إتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 49 مليونا و698 ألف جنيه.



فى جانب آخر أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 810 رسالة قطع غيار سيارات خلال شهر نوفمبر 2019 بقيمة بلغت 889 مليون و865 ألفا جنيه.



وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 22 مليونا و467 ألف جنيه وتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة لهذه الرسائل بحوالى 86 مليونا و977 ألف جنيه بإجمالي ضرائب ورسوم محصلة عنها 109 مليون و445 ألف جنيه



كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب إتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عن هذه الرسائل 23 مليون و768 ألف جنيه.



وبذلك يكون إجمالي قيمة السيارات الملاكي والنقل وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال شهر نوفمبر لعام 2019 حوالى 4 مليار و775 مليون و668 ألف جنيه.



ويبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 240 مليون و642 ألف جنيه ويبلغ إجمالي الضرائب على القيمة المضافة لهذه الرسائل مليار و824 مليون و885 ألف جنيه ورسم التنمية 143 مليونا و383 ألفا جنيه والرسوم والغرامات الأخرى 52 مليون و965 ألف جنيه.



ويكون إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والغرامات المحصلة بجمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر أكتوبر 2019 حوالى مليار و260 مليون و875 ألف جنيه.



كما يبلغ إجمالى الضرائب الرسوم الجمركية المعفاة بموجب إتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية وإتفاقية أغادير خلال شهر نوفمبر 2019 حوالى مليار و710 مليونا 276 ألف جنيه.

