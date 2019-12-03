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شاهد بالفيديو ماذا قال شعبان عبدالرحيم قبل وفاته للهارب محمد علي

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 12:34 م
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شعبان عبدالرحيم
شعبان عبدالرحيم
نور طلعت
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من المعروف عن الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، أنه دائما محبا لمصر وشديد الغيرة عليها من الدخلاء الذين يدريدون تخريبها والتفريق بين شعبها.

وحرص شعبان، عقب دعوات المقاول محمد علي، للمصريين بقيام ثورة جديدة لإسقاط النظام، أن يوجه له رسالة قاسية من خلال أغنية تحمل عنوان "أنت فاشل ياد".

وتعد أغنية "إنت فاشل ياد" أخر أغاني الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم.

أخر ظهور إعلامي له

ظهر الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، عبر قناة "الغد" العام الماضي في حوار تليفزيوني والذي يعد أخر ظهور إعلامي له.

وكشف به عن العديد عن حياته الشخصية، أبرزها عاداته خلال شهر رمضان الكريم قائلا: "أصلي الظهر ثم أنام إلي أذان المغرب، وبعد الإفطار أذهب إلي الخيمة للعمل، مضيفا أن أكثر فترة في السنة يعمل بها هو شهر رمضان الكريم.

وأضاف شعبان عبد الرحيم: قائلا"لم أفهم شئ في السوشيال ميديا سوي أني بنشر صور لي فقط".

ورحل شعبان عبد الرحيم عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 62 عاما، داخل مستشفى المعادي العسكري.


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