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"السيسي" يشهد فيلما تسجيليا عن تطوير بحيرة المنزلة بعنوان "أمواج الخير"

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 12:34 م
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الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
رقية جمال
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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش افتتاحه عدد من المشروعات بدمياط، اليوم الثلاثاء، فيلما تسجيليا بعنوان "أمواج الخير"، يستعرض جهود الدولة في تطوير وتنمية بحيرة المنزلة.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية في محافظة دمياط، أبرزها مدينة دمياط الجديدة للأثاث، على مساحة 330 فدانا، ومحطة البضائع متعددة الأغراض في ميناء دمياط.

كما افتتح الرئيس السيسي، فندق اللسان برأس البر، وهو أكبر فندق بالمحافظة وأول فندق في الدلتا، وتم تشييده بمنطقة التقاء البحر والنهر بأحد البقاع الساحرة على مستوى العالم، على مساحة ٤٢٠٠م٢ ويضم ١٤٢ غرفة و١٥ جناحا، بالإضافة إلى ٤ قاعات للاحتفالات والمؤتمرات ومطاعم وكافيتريات، حيث تديره واحدة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة الفنادق.

كما افتتح الرئيس السيسي، مركز التعليم المدني للمؤتمرات ومحطة كهرباء غرب دمياط، والتي تعد جزءا من إنهاء أزمة الكهرباء بالمحافظة وتوسعات محطة الصرف الصحي في رأس البر، وعددا من مشروعات الإسكان منها مشروع دار مصر والإسكان الاجتماعي.
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الكلمات المفتاحية

بحيرة المنزلة السيسي

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