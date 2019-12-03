بروتوكول تعاون بين "صناع الخير" وملتقى شباب الخير المصريين بالخارج لخدمة غير القادرين

وقعت مؤسسة صناع الخير للتنمية بروتوكول تعاون مشترك مع مؤسسة ملتقى شباب الخير المصريين بالخارج للتنمية بهدف دعم انشطة صناع الخير الانسانية في مجالات مكافحة العمى وتنمية وتطوير القرى الاكثر احتياجا.



وحضر احتفالية توقيع بروتوكول التعاون عدد من أعضاء مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير وعدد من شباب المصريين بالكويت أعضاء الملتقى.



وفي كلمته خلال احتفالية توقيع بروتوكول التعاون أكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير على ترحيبه الشديد بالتعاون مع شباب الخير المصريين بالخارج من خلال مؤسستهم ملتقى شباب الخير لما يمثله هذا التعاون من مد جسور التواصل بين شباب المصريين بالخارج وبين وطنهم الام مصر من خلال فتح افق التبرع لهم لتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة يستفيد منها الاسر الاولى بالرعاية في القرى الاشد احتياجا كذلك مساندة شباب المصريين بالخارج لجهود صناع الخير في حربها على العمى من خلال دعم مبادرتى المؤسسة عنيك في عنينا واولادنا في عنينا.



ومن جهته أوضح هانى كمال، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ملتقى شباب الخير المصريين بالخارج ان حماس شباب المصريين بالخارج لدعم العمل الاهالى المصرى الجاد يعكس الدور الهام الذى يمكن ان يقدمه شباب المصريين بالخارج لدعم شرائح غير القادرين في القرى والنجوع وبخاصة الاشد احتياجا منها.



واوضح كمال، ان اختيار مؤسسة صناع الخير لبدء التعاون معها في اعمال التنمية يأتى تاكيدا على ما حققته صناع الخير من نجاحات كبيرة في انشطتها الخيرية سواء الطبية منها او التى تستهدف اعادة الاعمار والتنمية في القرى الاشد احتياج.