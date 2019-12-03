Advertisements
Advertisements
Advertisements

بروتوكول تعاون بين "صناع الخير" وملتقى شباب الخير المصريين بالخارج لخدمة غير القادرين

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 12:32 م
Advertisements
صناع الخير
صناع الخير
منى صموئيل
Advertisements
وقعت مؤسسة صناع الخير للتنمية بروتوكول تعاون مشترك مع مؤسسة ملتقى شباب الخير المصريين بالخارج للتنمية بهدف دعم انشطة صناع الخير الانسانية في مجالات مكافحة العمى وتنمية وتطوير القرى الاكثر احتياجا.

وحضر احتفالية توقيع بروتوكول التعاون عدد من أعضاء مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير وعدد من شباب المصريين بالكويت أعضاء الملتقى.

وفي كلمته خلال احتفالية توقيع بروتوكول التعاون أكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير على ترحيبه الشديد بالتعاون مع شباب الخير المصريين بالخارج من خلال مؤسستهم ملتقى شباب الخير لما يمثله هذا التعاون من مد جسور التواصل بين شباب المصريين بالخارج وبين وطنهم الام مصر من خلال فتح افق التبرع لهم لتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة يستفيد منها الاسر الاولى بالرعاية في القرى الاشد احتياجا كذلك مساندة شباب المصريين بالخارج لجهود صناع الخير في حربها على العمى من خلال دعم مبادرتى المؤسسة عنيك في عنينا واولادنا في عنينا.

ومن جهته أوضح هانى كمال، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ملتقى شباب الخير المصريين بالخارج ان حماس شباب المصريين بالخارج لدعم العمل الاهالى المصرى الجاد يعكس الدور الهام الذى يمكن ان يقدمه شباب المصريين بالخارج لدعم شرائح غير القادرين في القرى والنجوع وبخاصة الاشد احتياجا منها.

واوضح كمال، ان اختيار مؤسسة صناع الخير لبدء التعاون معها في اعمال التنمية يأتى تاكيدا على ما حققته صناع الخير من نجاحات كبيرة في انشطتها الخيرية سواء الطبية منها او التى تستهدف اعادة الاعمار والتنمية في القرى الاشد احتياج.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. "الفجر الفني" ينفرد بتفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

منذ أقل من ساعتين

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي يوتيوب NOW

منذ حوالي 17 ساعة

منبوذ برشلونة ينتقل إلى أتلتيكو مدريد في يناير

منذ ساعة و 24 دقيقة

مفاجأة صدمت رئيس ريال مدريد وأخرى أعادت له الحياة من جديد

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مفاجآت بالجملة في معسكر منتخب مصر المقبل

منذ يوم

صدمة جديدة في مستشفى الأهلي للإصابات

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 17 ساعة

تفاصيل خناقة مرتضى منصور مع نجوم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ ساعتين و 13 دقيقة

أول رد من عائلة رونالدو على تصريحات فان دايك المثيرة للجدل

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

منذ حوالي 18 ساعة

خاص| "ترحيل جوهرة" واعترافات مثيرة لزوجها أمام النيابة.. وضبط "فيديوهات إباحية أخرى"

منذ حوالي 20 ساعة

الرحيل عن برشلونة ورونالدو.. ميسي يفجر 3 مفاجآت بعد التتويج بالكرة الذهبية

منذ ساعة

مفاجأة جديدة بشأن حمدي النقاز والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

هل أغلق الأهلي أبوابه أمام كينو ويوسف البلايلي؟

منذ نصف ساعة

حمدي النقاز معروض على الأهلي

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:59 ص

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

عاجل.. "الفجر الفني" ينفرد بتفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

11:23 ص

الرحيل عن برشلونة ورونالدو.. ميسي يفجر 3 مفاجآت بعد التتويج بالكرة الذهبية

12:07 م

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

07:41 م

تفاصيل خناقة مرتضى منصور مع نجوم الزمالك

11:14 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status