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هل أغلق الأهلي أبوابه أمام كينو ويوسف البلايلي؟

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 12:42 م
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كينو
كينو
محمد الصو
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كشف مسؤولو النادي الأهلي حقيقة الدخول في مفاوضات مع الجزائري يوسف البلايلي نجم أهلي جدة السعودي والبرازيلي كينو لاعب الجزيرة الإماراتي، للحصول على خدمات أحدهما خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، إن مجلس الإدارة لم تعقد أي جلسات في الفترة الحالية مع لجنة التخطيط والمدير الفني، لاستكشاف متطلبات السويسري رينيه فايلر، في الميركاتو الشتوي.

وأضاف المصدر: "الأهلي لم يدخل في مفاوضات مع الثنائي ولا تم عرضهما على فايلر كما أشيع، واللاعبين غير مطروحين من الأساس على طاولة النادي، حتى يتم ترشيحهما من عدمه".

وتابع المصدر: "فترة الانتقالات سواء الصيفية أو الشتوية، تشهد طرح العديد من الأسماء عبر المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام والسوشيال ميديا، لذلك هناك الكثير من الإشاعات التي ستتردد، والتفاوض مع الثنائي يشبه إشاعة التفاوض مع بغداد بونجاح لاعب السد القطري، لا يوجد له أي صحة".

واختتم: "كينو فقط هو من نافشنا ضمه ولكن هذا من عدة أشهر وأثناء فترة تولي مارتن لاسارتي وتم غلق الملف حينها سريعًا، وحين ينتهي الفريق من مباراته مع الهلال السوداني سيتم عقد جلسة مع فايلر، ومعرفة أهدافه للتعاقد معه".

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بني سويف، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر.
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يوسف البلايلي نادي الاهلي كينو الدوري المصري الجزيرة الاماراتي الاهلي اخبار الاهلي

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