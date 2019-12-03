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الرحيل عن برشلونة ورونالدو.. ميسي يفجر 3 مفاجآت بعد التتويج بالكرة الذهبية

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 12:07 م
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ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
الفجر الرياضي
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علق ليونيل ميسي نجم برشلونة على تتويجه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2019 والتي تمنحها فرانس فوتبول الفرنسية.


الرحيل عن برشلونة ورونالدو.. ميسي يفجر 3 مفاجآت بعد التتويج بالكرة الذهبية 

وقال ميسي في تصريحات لمجلة فرانس فوتبول: "أفضل لاعب في التاريخ؟ بكل صراحة لا أعلم من هو أفضل لاعب في التاريخ هو إختيار صعب هناك عدة لاعبين من حقب مختلفة

 

وتابع: "دوري الأبطال أم الكرة الذهبية؟ كلاهما بنفس القيمة لأنك عندما تفوز بدوري الأبطال تكون حظوظك أكثر للفوز بالكرة الذهبية".

 

وعن إحباط كريستيانو رونالدو عند فوز الليو بالكرة الذهبية، قال الأرجنتيني: "نحن رياضين في مستوى عالي و من الطبيعي أن نملك الرغبة في الفوز بكل شيء لكن أعيد و أكرر الألقاب الجماعية هي الأكثر أهمية".

 

وواصل: "عندما فاز كريستيانو بالكرة الذهبية فذلك بسبب أنه حقق مواسم جيدة و فاز بدوري الأبطال و كان ذلك مستحق، فكل شخص يصوت للاعب الذي يحبه و يجب أن نحترم ذلك".

 

واستكمل الأسطورة ميسي: "الفوز بكرتين ذهبيتين أو ستة لن يغير شيء بالنسبة لي أنا أعرف نفسي و أعرف ما حققته على الرغم أنها لفتة جميلة لكن هذا الأمر لن يغير حياتي".

 

وأضاف: "خلال مسيرتي مع برشلونة فكرت في الرحيل مرة واحدة فقط قبل  خمسة سنوات و ذلك بسبب مشاكل شخصية ( مشاكل مع الضرائب) كانت تلك هي المرة الوحيدة التي لم اشعر فيها بالراحة في إسبانيا، لدي عروض كثيرة من فرق عديدة لكنهم يعلمون أن رغبتي هي البقاء في برشلونة فقط".

 

وواصل: "لن أغير أي شيء في مسيرتي فزت بكل شيء مع البارسا بالطبع أرغب بالفوز بشيء مع الأرجنتين لكن هذا هو القدر لا يمكن أن تغيره".

 

وعن إمكانية فوزه بكرة ذهبية سابعة، اختتم ميسي: "لا لا أعيش حياتي بشكل يومي فقط المستقبل بالنسبة لي هو غدا و لا أرى أبعد من الغد".

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