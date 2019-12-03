عاجل.. تشييع جنازة شعبان عبدالرحيم عصر اليوم من السيدة نفيسة





وتوفي الفنان شعبان عبدالرحيم صباح اليوم الثلاثاء داخل مستشفى المعادي العسركي نتيجة تعرضه لأزمة صحية، بعد عودته من السعودية حيث كان يقيم حفله بموسم الرياض وظهر وهو يجلس على كرسي متحرك.

أوضح الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات صحفية له منذ قليل أنه سيتم تشييع جنازة الفنان شعبان عبدالرحيم عصر اليوم من مسجد السيدة نفسية بالقاهرة .