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عاجل.. تشييع جنازة شعبان عبدالرحيم عصر اليوم من السيدة نفيسة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 12:06 م
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شعبان عبدالرحيم
شعبان عبدالرحيم
شيماء الشاهيني
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أوضح الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات صحفية له منذ قليل أنه سيتم تشييع جنازة الفنان شعبان عبدالرحيم عصر اليوم من مسجد السيدة نفسية بالقاهرة .

وتوفي الفنان شعبان عبدالرحيم صباح اليوم الثلاثاء داخل مستشفى المعادي العسركي نتيجة تعرضه لأزمة صحية، بعد عودته من السعودية حيث كان يقيم حفله بموسم الرياض وظهر وهو يجلس على كرسي متحرك.
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