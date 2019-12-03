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"أنا مبفهمش في السوشيال ميديا".. أخر ظهور إعلامي لـ شعبان عبدالرحيم قبل وفاته

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 12:02 م
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شعبان عبدالرحيم
شعبان عبدالرحيم
نور طلعت
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أجرى الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، حوار تليفزيوني مع قناة"الحدث" العام الماضي والذي يعد أخر ظهور إعلامي له.

وكشف به عن طقوسه في شهر رمضان الكريم قائلا: "أصلي الظهر ثم أنام إلي أذان المغرب، وبعد الإفطار أذهب إلي الخيمة للعمل، مضيفا أن أكثر فترة في السنة يعمل بها هو شهر رمضان الكريم.

استكمل حديثه: "أنا بطرح أغاني مرتبطة فقط بالأحداث الخاصة بالمجتمع ولم أطرح أغاني حب، وأعرب عن رفضه بقيام أفلام تضم مشاهد عنيفة".

وقال شعبان عبد الرحيم: "لم أفهم شئ في السوشيال ميديا سوي أني بنشر صور لي فقط".

 خيم الحزن، على الوسط الفني، وجمهور المطرب الشعبي الشهير شعبان عبدالرحيم، بعد رحيله عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 62 عاما، داخل مستشفى المعادي العسكري.

وكان أخر ظهور للراحل شعبان عبدالرحيم، في حفله الأخير بالسعودية، وظهر وهو يجلس على كرسي متحرك، وانتشرت اخبارا تفيد بتدهور حالته الصحية.

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