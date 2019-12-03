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منبوذ برشلونة ينتقل إلى أتلتيكو مدريد في يناير

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:48 ص
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لاعبي برشلونة
لاعبي برشلونة
مصطفى صابر
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أشارت بعض التقارير إلى ان نادي أتليتكو مدريد يسعى للحصول على خدمات نجم نادي برشلونة في الانتقالات الشتوية القادمة. 

يبدو أن لاعب خط الوسط ايفان راكيتيتش سيغادر النادي في يناير بعد تقليصه إلى مباراتين فقط في الدوري الإسباني منذ وصول فرانكي دي يونج من أياكس خلال الصيف الماضي.

وقد أشارت التقارير إلى أن أتليتكو ​​قد اتصل مؤخرًا ببرشلونة حول احتمال عقد صفقة مع الدولي الكرواتي.

عندما سئل عن احتمال إكمال الانتقال إلى أتلتيكو ، أخبر راكيتيك كاروسيل ديبورتيفو: "أتلتيكو في يناير؟ سنرى. حارب من أجل كل شيء وأريد القتال من أجل كل شيء ولعب كل شيء."

كما زُعم أن إنتر ميلان يحرص على إكمال صفقة مع راكيتيتش ، حيث قال أنطونيو كونتي إنه حريص على اللاعب.

كان يوفنتوس مرتبطًا أيضًا بـ راكيتيتش ، الذي تقدر قيمته بحوالي 30 مليون جنيه إسترليني ، لكن المدير الرياضي فابيو باراتيكي استبعد مؤخرًا إمكانية الحصول على خدماته في يناير.
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