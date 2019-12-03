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عاجل.. تفاصيل حلم للرئيس السيسي منذ 40 عاما يتحقق الآن

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:54 ص
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السيسي
السيسي
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كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أن ما تحقق في أرض مصر، خلال السنوات الماضية، كان حلمًا له في الصغر "منذ 40 عاما".

الرئيس قال على هامش افتتاح مشروعات في مدينة دمياط، إن "مدينة الأثاث لما اتعملت، كنت بحلم زي ما حلمت بحملة فيروس سي، كنت بحلم بعالمية الأثاث، مش محلية الأثاث، لكن فيه ناس لسه بتستورد أثاث للمصريين، الحلم اللي عندي هو العالمية، إيه يا بتوع دمياط!، معندكوش حلم، هو الناس بطلت حلم وتجري على حلمها، بتكلم على كل المصريين، اللي بتشوفوه دا، دا حلم أنا حلمته وأنا صغير من 40 سنة، ولما جيت في المكان دا، ربنا مكننا".

وتابع الرئيس في كلمته خلال الفعالية "إحنا مغيرناس كتير في تطوير الأثاث، كانت الفكرة إننا نعمل مركز للتطوير عشان يبقى إنتاجنا للسوق المصري والعالمي، فيه دول في العالم، الدنيا بتروحلها عشان تجيب منها، مش أثاث، لأ، كل حاجة، الناس دي حققت دا بالعمل مش وهي نايمة، كنت متصور إننا محتاجين 2000 ورشة على الـ1300 ورشة، الحلم لازم نتمسك بيه، لأن المشاكل لن تنتهي، ودا دور الحكومة، ومش بقول كدا عشان الورش تتاخد، لكن دا مؤشر بالنسبالي، هي لا بتاكل ولا بتشرب".​
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