Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء (فيديو)

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:52 ص
Advertisements
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
عرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري وأسعار الذهب في الأسواق المحلية.

وجاءت أسعار الذهب على النحو الآتي: حيث سجل عيار "24" 747 جنيهًا للجرام، وسجل عيار "21" 654 جنيهًا للجرام، وسجل عيار "18" 557 جنيهًا للجرام، بينما سجل الجنيه الذهب 5232 جنيهًا.

بينما جاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري على النحو الآتي: سجل الدولار الأمريكي 16.16 للبيع، 16.06 للشراء، وسجل اليورو 17.81 للبيع، و17.69 للشراء، وسجل الجنيه الإسترليني 20.89 للبيع، و20.76 للشراء، وسجل الين الياباني "100" 14.76 للبيع، و14.66 للشراء، وسجل الفرنك السويسري 16.16 للبيع، و16.05 للشراء.

ومن الجدير بالذكر أن شعبة المشغولات الذهبية برئاسة المهندس هاني جيد بغرفة القاهرة التجارية، تنظم أول وأكبر مهرجان لتسويق الذهب في مصر بعد موافقة مجلس إدارة الشعبة في اجتماعه الأخير على اقتراح المهندس هاني جيد بإقامة مهرجان لتسويق الذهب الأول من نوعه في مصر خلال يناير المقبل.
Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة صدمت رئيس ريال مدريد وأخرى أعادت له الحياة من جديد

منذ ساعة و نصف

أخبار الأهلي اليوم الإثنين.. كواليس إصابة صالح جمعة وصفقتان من العيار الثقيل على أبواب الجزيرة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

منذ يوم

مفاجآت بالجملة في معسكر منتخب مصر المقبل

منذ يوم

أول رد فعل من رونالدو بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية للمرة السادسة

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل خناقة مرتضى منصور مع نجوم الزمالك

منذ ساعة

باتريس كارتيرون لا يصلح لتدريب الزمالك!

منذ ساعة و 24 دقيقة

خاص| "ترحيل جوهرة" واعترافات مثيرة لزوجها أمام النيابة.. وضبط "فيديوهات إباحية أخرى"

منذ حوالي 19 ساعة

حمدي النقاز معروض على الأهلي

منذ 39 دقيقة

عاجل.. "الفجر الفني" ينفرد بتفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

منذ أقل من ساعة

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

منذ حوالي 17 ساعة

أول رد من عائلة رونالدو على تصريحات فان دايك المثيرة للجدل

منذ ساعتين و 8 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن حمدي النقاز والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي يوتيوب NOW

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (محدث)

منذ ساعة و 14 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:59 ص

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (محدث)

عاجل.. "الفجر الفني" ينفرد بتفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

11:23 ص

أول رد من عائلة رونالدو على تصريحات فان دايك المثيرة للجدل

10:05 ص

مفاجأة جديدة بشأن حمدي النقاز والزمالك

09:10 ص

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

07:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status