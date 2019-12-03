خلال 24 ساعة.. ضبط 53 قطعة سلاح ناري و132 قضية مخدرات



في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 53 قطعة سلاح ناري، بحوزة 47 متهما) وذلك على النحو التالي:



(5) بنادق آلية.

(7) بنادق خرطوش.

(41) فرد محلى.

(44) طلقة مختلفة الأعيرة.

(5) خزينة متنوعة.

(205) قطعة سلاح أبيض.



في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (58424) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

(203) حكم جناية.

(19206) حكم حبس جزئي.

(3725) حكم حبس مستأنف.

(25635) حكم غرامة.

(9655) حكم مخالفة.



في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (132) قضية مخدرات بحوزة (134) متهما، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 10،618 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 20 جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 511 جرام ).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 430 جرام ).

كمية من مخدر البودرة وزنت ( 150 جرام ).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت (740 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت ( 151 جرام).

عدد (1399) قرصا مخدرا.



في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (4) تشكيلات عصابية، ضموا (10) متهمين، إرتكبوا (18) حادث متنوع.

في مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط (18) متهم.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (288) دراجة نارية مخالفة.

في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة ( سيارتين- 7 دراجات نارية) مُبلغ بسرقتها.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (29735) مخالفة مرورية.

في مجال فحص السائقين: فحص (99) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (10) منهم.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: