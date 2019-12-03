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خلال 24 ساعة.. ضبط 53 قطعة سلاح ناري و132 قضية مخدرات

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:52 ص
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 53 قطعة سلاح ناري، بحوزة 47 متهما) وذلك على النحو التالي:

(5) بنادق آلية.
(7) بنادق خرطوش.
(41) فرد محلى.
(44) طلقة مختلفة الأعيرة.
(5) خزينة متنوعة.
(205) قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (58424) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:
(203) حكم جناية.
(19206) حكم حبس جزئي.
(3725) حكم حبس مستأنف.
(25635) حكم غرامة.
(9655) حكم مخالفة.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (132) قضية مخدرات بحوزة (134) متهما، ضُبط خلالها الآتي:
كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 10،618 كيلو جرام).
كمية من مخدر البانجو وزنت ( 20 جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 511 جرام ).
كمية من مخدر الشابو وزنت ( 430 جرام ).
كمية من مخدر البودرة وزنت ( 150 جرام ).
كمية من مخدر الأستروكس وزنت (740 جرام).
كمية من مخدر الفودو وزنت ( 151 جرام).
عدد (1399) قرصا مخدرا.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (4) تشكيلات عصابية، ضموا (10) متهمين، إرتكبوا (18) حادث متنوع.
في مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط (18) متهم.
في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.
في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (288) دراجة نارية مخالفة.
في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة ( سيارتين- 7 دراجات نارية) مُبلغ بسرقتها.
في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (29735) مخالفة مرورية.
في مجال فحص السائقين: فحص (99) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (10) منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.
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