وفاة شعبان عبدالرحيم | أخر نشاط فني للراحل قبل وفاته بأيام

رحل عن عالمنا منذ دقائق، الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم، عن عمر يناهز 62 عامًا في مستشفي المعادي العسكري.



وكان الراحل شعبان عبد الرحيم، قد احيا حفلًا غنائيًا ضمن قعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وقدم خلال الحفل مجموعة من ابرز أغانية القديمة والجديدة التي ابهرت الجمهور السعودي.



ويذكر أن شعبان، رفض في الاول احياء الحفلة بسبب أصابته بكسر في قدمه نتيجة انزلاقة على الارض في المنزل، ولكن أحد المسؤولين عن تنظيم حفلات موسم الرياض أقنعه بالغناء على كرسي وان كثيرًا من الفنانين يحيون الحفلات على كرسي، ولذلك احيا الفنان الراحل الشهير بشعبولا الحفل على كرسي متحرك.



ويذكر أن آخر أعمال شعبان عبد الرحيم، أغنية "شيطان على هيئة شاشة"، وشارك مع في الأغنية الفنان إسلام خليل، وهاجم بالديو قناة الجزيرة نظرًا لتحريضها ضد مصر من خلال قناتها، والأغنية من كلمات إسلام خليل، وعرضها على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".