Advertisements
Advertisements
Advertisements

وفاة شعبان عبدالرحيم | أخر نشاط فني للراحل قبل وفاته بأيام

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:50 ص
Advertisements
شعبان عبدالرحيم
شعبان عبدالرحيم
رشا عادل
Advertisements
رحل عن عالمنا منذ دقائق، الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم، عن عمر يناهز 62 عامًا في مستشفي المعادي العسكري.

وكان الراحل شعبان عبد الرحيم، قد احيا حفلًا غنائيًا ضمن قعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وقدم خلال الحفل مجموعة من ابرز أغانية القديمة والجديدة التي ابهرت الجمهور السعودي.

ويذكر أن شعبان، رفض في الاول احياء الحفلة بسبب أصابته بكسر في قدمه نتيجة انزلاقة على الارض في المنزل، ولكن أحد المسؤولين عن تنظيم حفلات موسم الرياض أقنعه بالغناء على كرسي وان كثيرًا من الفنانين يحيون الحفلات على كرسي، ولذلك احيا الفنان الراحل الشهير بشعبولا الحفل على كرسي متحرك.

ويذكر أن آخر أعمال شعبان عبد الرحيم، أغنية "شيطان على هيئة شاشة"، وشارك مع في الأغنية الفنان إسلام خليل، وهاجم بالديو قناة الجزيرة نظرًا لتحريضها ضد مصر من خلال قناتها، والأغنية من كلمات إسلام خليل، وعرضها على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وفاة شعبان عبدالرحيم سبب وفاة شعبان عبدالرحيم حقيقة وفاة شعبان عبدالرحيم

أخبار تهمك

خاص| "ترحيل جوهرة" واعترافات مثيرة لزوجها أمام النيابة.. وضبط "فيديوهات إباحية أخرى"

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (محدث)

منذ ساعة و 13 دقيقة

باتريس كارتيرون لا يصلح لتدريب الزمالك!

منذ ساعة و 23 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الإثنين.. كواليس إصابة صالح جمعة وصفقتان من العيار الثقيل على أبواب الجزيرة

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن حمدي النقاز والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" ينفرد بتفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

منذ أقل من ساعة

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

منذ حوالي 17 ساعة

أول رد فعل من رونالدو بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية للمرة السادسة

منذ حوالي 13 ساعة

أول رد من عائلة رونالدو على تصريحات فان دايك المثيرة للجدل

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 16 ساعة

تفاصيل خناقة مرتضى منصور مع نجوم الزمالك

منذ أقل من ساعة

مفاجآت بالجملة في معسكر منتخب مصر المقبل

منذ يوم

مفاجأة صدمت رئيس ريال مدريد وأخرى أعادت له الحياة من جديد

منذ ساعة و نصف

حمدي النقاز معروض على الأهلي

منذ 38 دقيقة

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي يوتيوب NOW

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

منذ يوم

موضوعات متعلقة

وليد توفيق يُشعل قبرص بأغانيه احتفالا بالعام الجديد (صور)

نجوم الفن والإعلام في حفل سحور أماني رياض بالزمالك (صور)

تفاصيل حفل تامر حسني المرتقب في استاد القاهرة

شاهد بالصورة.. شعبان عبد الرحيم يحيي حفله الأخير على كرسي متحرك

أول تعليق من شعبان عبدالرحيم بعد غنائه على كرسي متحرك

شعبان عبد الرحيم يكشف سبب غنائه بموسم الرياض على كرسي متحرك (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:59 ص

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (محدث)

عاجل.. "الفجر الفني" ينفرد بتفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

11:23 ص

أول رد من عائلة رونالدو على تصريحات فان دايك المثيرة للجدل

10:05 ص

مفاجأة جديدة بشأن حمدي النقاز والزمالك

09:10 ص

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

07:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status