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وفاة شعبان عبدالرحيم .. معلومات وتفاصيل في حياة الراحل

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:49 ص
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شعبان عبدالرحيم
شعبان عبدالرحيم
هبة أحمد
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ولد الفنان الراحل قاسم الشهير شعبان عبد الرحيم في حي الشرابية بمحافظة القاهرة، يوم ١٥ مارس ١٩٥٧، واختار اسم "شعبان" نسبة إلى ولادته في شهر شعبان، وعمل شعبان في صغره في كي الملابس، وكان يغني لأهله وأصدقائه في الأفراح والأعياد والمناسبات، اكتشف موهبته صاحب محل لبيع الكاسيت، وانتج له شريطًا مُقابل مائة جنيه، فكاد شعبان فشعر شعبان بالسعادة بعد إنتاج أول شريط غنائي له،قبل أن يدرك أنه يستغله ويقوم بيبع أشرطته بعشرات الآلاف الجُنيهات، صيت الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم من خلال أغنيه"أحمد حلمي اتجوز عايدة"، "ها بطل السجاير"، ولكن الاهتمام الإعلامي الحقيقي به بدأ مع أغنية "أنا بكره إسرائيل"، فكثيرون قاموا بالغناء للقدس، ولكن لم يجرؤ أي فنان على التعرض لـ"إسرائيل" بهذه الطريقة المباشرة.

وفاة شعبان عبدالرحيم

وقام شعبان عبد الرحيم ببطولة فيلم فلاح في الكونجرس، وشاركه في بطولته عبير صبري، ونشوى مصطفى، وعلاء مرسي، ثم قام بالتمثيل في فيلم "مواطن ومخبر وحرامي"، وشاركه التمثيل صلاح عبد الله، وخالد أبو النجا، وهند صبري.

تفاصيل الساعات الاخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

قبل وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم بثلاثة أيام ضمن حفلات "ليالي المحروسة" بموسم الرياض، وظهر في ذلك الحفل وهو جالس على كرسي متحرك، وكأنه أراد توديع جمهوره قبل رحيله.

ولكن مُحبيه شعروا بالقلق عليه فور رؤيتهم له وهو جالس على الكرسي المتحرك،ولكنه قام بطمئنتهم في برنامج "حضرة المواطن" وأخبرهم أنه ظهر على كرسي متحرك نتيجة إصابته بكسر في ساقه، وأنه قام بتركيب "مسامير" في ساقه، حيث قال : "قلت للمسئولين في السعودية مش هقدر أغني، ولكنهم ألحوا في الدعوة".

وتابع: "عندما وصلت الحفل فوجئت بتحضير كرسي مخصص لي على المسرح"، لافتا إلى أنه في حالة صحية أفضل حاليًا.


تفاصيل وفاة شعبان عبدالرحيم

يُشار أنَّ المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم، رحل عن عالمنا في الساعة الثامنة من الصباح اليوم الثلاثاء الموافق٣ ديسمبر، داخل مستشفى المعادي العسكري، وذلك بعدما تدهورت صحته، وعندما تم إدخاله غرفة الإنعاش، لكن صعدت روحه إلى بارئها، ولم يتم تحديد موعد العزاء والدفنة حتى الآن.
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