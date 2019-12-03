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"قامتا بمغافلته".. سيدتان تسرقان مبلغا ماليا من مواطن في الجمالية

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:45 ص
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أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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تبلغ لقسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين (مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلي)، بقيام سيدتين بمغافلته وسرقة (مبلغ مالي) حال تواجده بشارع الأزهر بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (سيدتين "لهما معلومات جنائية"- مقيمتان بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وأضافا بقيامهما بارتكاب عدد 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
"قامتا بمغافلته".. سيدتان تسرقان مبلغا ماليا من مواطن في الجمالية
"قامتا بمغافلته".. سيدتان تسرقان مبلغا ماليا من مواطن في الجمالية
"قامتا بمغافلته".. سيدتان تسرقان مبلغا ماليا من مواطن في الجمالية
"قامتا بمغافلته".. سيدتان تسرقان مبلغا ماليا من مواطن في الجمالية
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