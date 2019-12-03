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القصة الكاملة للفتاة الإماراتية التي زارها ولي عهد أبو ظبي

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:40 ص
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الفتاة الإماراتية
الفتاة الإماراتية
وكالات
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حاولت فناة إماراتية، مصافحة ولي عهد أبو ظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

 

ونشر مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر أن الشيخ محمد بن زايد، لم يلاحظ لفتة الفتاة العفوية، خلال حفل استقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

 

وفي لفتة مؤثرة، زار الشيخ محمد، بعد انتشار المقطع على مواقع التواصل، عائلة الفتاة، التي تبين أن اسمها عائشة محمد مشيت المزروعي، وصافحها وقبل رأسها ويدها.

 

عبر المزروعي وأفراد أسرته عن سعادتهم بزيارة الشيخ محمد بن زايد، والتي تجسد عمق الروابط التي تجمع قيادة الدولة بأبناء الوطن، شاكرين له هذه الزيارة التي تزامنت مع احتفالات اليوم الوطني الـ 48 لتأسيس الاتحاد، حسبما ذكر موقع البيان الإماراتي.


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ولي عهد أبو ظبي محمد بن سلمان الفتاة عائشة محمد الفتاة الإماراتية الإمارات

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