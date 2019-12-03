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صدمة جديدة في مستشفى الأهلي للإصابات

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:43 ص
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محمود متولي
محمود متولي
علي نبوي
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يجري محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة جديدة خلال الساعات المقبلة لعرضها على طبيب الفريق خالد محمود، بهدف التعرف على نسبة الالتئام في الإصابة بتمزق العضلة الخلفية التي أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي.

وشهدت الفترة الأخيرة تحسنا كبيرا في حالة متولي، بعد تنفيذه لبرنامج علاجي وتدريبات تأهيلية، ومن المقرر أن تحدد نتائج الأشعة الجديدة الخطوة المقبلة في برنامجه التأهيلي.

وكان الاستشاري الألماني، الذي تم عرض محمود متولي عليه خلال معسكر الأهلي في الإمارات، قد طالب بمد فترة علاج اللاعب وعدم الاستعجال في عودته.

وتعرض متولي للإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي أمام الزمالك بنهائي كأس السوبر المصري في شهر سبتمبر الماضي.

ويستعد الأهلي لمواجهة بني سويف مساء اليوم الثلاثاء في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.
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محمود متولي الاهلي اصابات الاهلي اخبار الاهلي

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