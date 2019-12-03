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"مكافحة المخدرات" تضبط 8 تجار "كيف" لغسلهم 25 مليون جنيه

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:42 ص
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أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة بوزارة الداخلية، من إاتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 متهمين "لهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة الغنايم بمحافظة أسيوط.

وجاء ذلك لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجوءهم لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، بالإضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي (25 مليون جنيه) تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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