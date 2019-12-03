أشرف صبحي: ندشن مبادرات لرعاية ذوي الهمم.. ونتواصل مع الشباب

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن برامج الأنشطة الشبابية تشمل توسيع القاعدة الثقافية وبرامج المحاكاة، مؤكدا أنهم يعملون على التواصل مع الشباب، وتقديم مبادرات لهم تفيدهم.



وأشار "صبحي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة دمياط بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك مبادرات تحت رعاية الوزارة لذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم، منوها بأن مشروع البطل الأوليميبي يتم تطبيقه في محافظة دمياط.



هذا ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من المشروعات القومية بمحافظة دمياط، ومعه عدد من المسئولين والوزراء.