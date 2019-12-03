المشدد 6 سنوات والغرامة لعاطل حاز مخدر الهيروين بقصد الاتجار بالدرب الأحمر

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامسة بمعاقبة المتهم "محمد نبيل" بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بحيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار بالدرب الأحمر.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد على، وعضوية المستشارين صفاء الدين أباظة حاتم راشد أمير، وأمانة سر محمد علاء حمزة وإسلام عاشور.



وأسندت النيابة للمتهم "محمد نبيل"، عاطل، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بدائرة قسم الدرب الأحمر بقصد الاتجار.



وشهد نقيب شرطة بقسم الدرب الأحمر، أنه انتقل لمحل المتهم بعد إذن من النيابة العامة، فأبصرت أسفل محل سكنه فتم ضبطه وبتفتيشه تم العثور 23 لفافة هيروين، ومبلغ مالى 7 آلاف جنيه تبين أنهم مقلدين، وهاتفين محمول، وبمواجهته أقر بحيازة الهيروين بقصد الاتجار، والمبلغ المالى لترويجه، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائه، تم تحرير المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيقات.