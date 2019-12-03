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آخر 24 ساعة.. ضبط 17 قضية جنائية بالمنطقة الأثرية بالهرم

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:38 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.

وأسفرت جهود الحملة اليوم عن إزالة 145 مخالفة إشغالات طريق، وضبط 17 قضية جنائية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، بإخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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