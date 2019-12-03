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عاجل.. "الفجر الفني" تنفرد بتفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:23 ص
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شعبان عبدالرحيم
شعبان عبدالرحيم
الفجر الفني
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رحل عن عالمنا، منذ قليل، الفنان الشعبي شعبان عبدالرحيم، داخل مستشفى المعادي العسكري، إثر تعرضه لأزمة صحية.


وعاد شعبان عبدالرحيم، إلى مصر، خلال اليومين الماضيين بعد إحياؤه حفلا غنائيا في السعودية، وظهر وهو يجلس على كرسي متحرك، وتدهورت حالته نتيجة تغيير الأجواء في مصر والسعودية، وتم نقله لمستشفى المعادي العسكري، نتيجة تعرضه للالتهاب رئوي، ودخل عرفة الرعاية المركزة، إلا أنه رحل عن عالمنا مذ قليل.



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